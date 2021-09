El Parlament balear pide un plan de rescate para autónomos y una mesa de negociación estatal con el colectivo

Se trata de una propuesta defendida por el diputado Marc Pérez-Ribas, con tres puntos de los que se han aprobado dos tras aceptar enmiendas de otros grupos.

En detalle, el Parlament pide un plan de rescate para autónomos "para asegurar la protección y prosperidad del colectivo" y una mesa de negociación "en la que estén presentes las asociaciones de autónomos y se aborde la problemática específica, principalmente la falta de protección que sufren este grupo de trabajadores".

Con todo, no se ha aceptado el punto que pedía frenar la reforma de las cotizaciones de los autónomos hasta alcanzar una solución consensuada con las asociaciones relevantes y el resto de grupos parlamentarios. Dicho punto ha sido rechazado con los votos en contra de PSIB, MÉS y Unidas Podemos.

"El Gobierno no puede seguir dando la espalda a los autónomos de Baleares, porque no podemos olvidar que este sector es uno de los principales motores de nuestra economía y no podemos obviar que está en grave riesgo con motivo de la crisis del COVID", ha declarado Marc Pérez-Ribas.

El diputado de Cs ha denunciado que estos trabajadores sean "una fuente de ingresos sin más para el Estado" y ha insistido en que no se puede "consentir que se les apliquen subidas de la cotización que superen las contribuciones que hacen"

Cs ha destacado que en Baleares el 18 por ciento de los trabajadores activos son autónomos.

REACTIVACIÓN DEL TURISMO BRITÁNICO

Por otro lado, la Comisión ha aprobado diversos puntos de una proposición del PP sobre reactivación del turismo británico.

El texto, defendido por la diputada Maria Salomé Cabrera, pide intensificar las negociaciones diplomáticas para mantener los destinos turísticos españoles dentro de la lista de destinos seguros; solicita recursos para las empresas dependientes del turismo británico afectadas por la crisis; y aboga por trabajar en el reposicionamiento competitivo de la marca España.

También pide apoyo financiero para la reconversión de zonas turísticas, habilitando una partida en los PGE para ello, y aboga por impulsar el apoyo a la solvencia de empresas turísticas con los fondos del SEPI.