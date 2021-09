Mazón reprocha a Puig que "prefiera reunirse con los independentistas antes que con los presidentes de las Diputaciones"

Mazón se ha pronunciado así en alusión al encuentro que este miércoles mantuvo Puig con su homólogo catalán, Pere Aragonés, en una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt, de la que ha informado el PPCV en un comunicado. El presidente de los 'populares' valencianos y de la Diputación de Alicante ha recordado que esta misma semana la corporación provincial tuvo una comisión bilateral con la Generalitat, a la que Puig no asistió.

"He ofrecido a Puig un frente común para las alegaciones jurídicas que debemos realizar de forma inmediata ante el gravísimo recorte que sufre el Tajo-Segura, y no me ha contestado. Puig no dice nada cuando la ministra dice que el trasvase es una barbaridad. En los últimos dos años se ha recortado agua del trasvase en todos los trimestres y no se alega", ha criticado Mazón.

El dirigente popular ha recordado también la existencia de la mesa provincial del agua en Alicante, "donde está la Generalitat y no está actuando con la contundencia que debe. Puig tiene un problema dentro de su partido: no se nos da financiación ni agua, pero hay que obedecer".

Mazón ha defendido la necesidad de establecer alianzas, pero ha señalado que ve en Puig "una especial querencia por quienes hablan de independentismo y de países catalanes". "A Puig se le ve especialmente cómodo con el independentismo catalán de ERC y a Compromís también. La propuesta de la reunión de ayer era abrir un frente común sobre financiación y Aragonés no se ha sumado porque quiere negociar con mesa bilateral y no dentro del foro nacional", ha indicado.

A su juicio, además de la financiación, "hay otros frentes comunes que también necesita la Comunitat Valenciana, como el agua" y ha lamentado que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, "lleve tres meses pidiendo una reunión a Puig que no se ha producido". "Yo me he sentado con López Miras porque Puig no ha ido, y hemos tratado temas como el Tajo-Segura, un encuentro que el 'president' de la Generalitat calificó de aquelarre", ha recordado.

REFORMA FISCAL

Por otro lado, Mazón ha insistido en la reforma fiscal que el PPCV presentará en breve. "Estamos trabajando con un equipo importante de economistas y del área económica del PP. Hace falta una gran bajada fiscal en la Comunitat Valenciana porque los ciudadanos viven en un infierno fiscal ocasionado por (Pedro) Sánchez y Puig", ha indicado.

Por contra, Mazón ha señalado que el PPCV "predica con el ejemplo" y ha recordado que este mismo miércoles en la Diputación Alicante se bajó el IAE a la mitad, pasando del 10% al 5%. "El año anterior ya lo bajamos y entendemos que las administraciones deben hacer un esfuerzo. Espero que las Diputaciones de Valencia y Castellón bajen también el IAE. En Alicante es del 5% y en Castellón y Valencia del 30%", ha indicado.

El dirigente 'popular' se ha mostrado convencido de que hay margen para bajar impuestos "y despertar una economía dormida". "Lo están haciendo Murcia, Madrid, Castilla y León, Galicia, y están recaudando más", ha puesto como ejemplo.

CONVENCIÓN NACIONAL

Por último, Mazón se ha referido a la Convención Nacional del PP que se clausurará en Valencia los días 2 y 3 de octubre. "Estamos desgranando y detallando nuestro proyecto para la Comunitat, porque queremos demostrar que el PPCV está preparado para gobernar, para defender a la Comunitat Valenciana. Ya está bien de bajar los brazos en financiación o en agua. Percibo mucha ilusión, hay gente que está volviendo al partido. El eslogan 'Ya nos toca' no es que queramos ser más que los demás, pero tampoco queremos ser menos. Es nuestro momento", ha concluido.