Igea dice que ha sido un buen día para la estabilidad del Gobierno tras aclarar un malentendido y niega elecciones

"No hay ni cambios en el Gobierno ni elecciones", ha aseverado además el vicepresidente y portavoz de la Junta en nombre del Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos que, según ha asegurado, "pretenden lo mismo", en referencia a dotar de herramientas, de instrumentos y de capacidad al sistema sanitario para mejorar la asistencia sanitaria para que sea "la mejor posible".

Francisco Igea ha rechazado también que haya llamado a la Dirección nacional de Ciudadanos para conocer si podía romper el pacto de gobierno con el PP en Castilla y León, un asunto que, según ha aseverado, no ha estado nunca en su mente a lo que ha añadido que tiene una confianza "mucho mayor" en su socio de gobierno tras hablar con franqueza" de un problema que atañe a la acción de gobierno de una de las consejerías.

"El presidente nos ha dicho que no está en su ánimo convocar elecciones", ha respondido también Igea a reiteradas preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a un Consejo de Gobierno que, según ha explicado el portavoz, se ha desarrollado en un tono "muy cordial y franco, como suele ser", ha añadido, y que ha concluido "con un aplauso y con un abrazo" del presidente con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha precisado después, para recordar que fue nombrada por Ciudadanos que no tiene ningún otro candidato para esa cartera.

"El asunto no va más allá (...) Mantenemos nuestra estructura y nuestros acuerdos", ha sentenciado Igea quien, tras recordar que todos cometemos errores e ironizar sobre aquellos que no los cometen nunca, se ha mostrado convencido de que como gobierno de coalición el de Castilla y León "no es de los peores" de todos los que existen en el país -ha recordado la coalición nacional- y ha asegurado que se trata de un Ejecutivo "unido y estable" formado por dos socios que se dicen las cosas a la cara y que "tiene claro" que la política está al servicio de los ciudadanos y no al revés.

También ha significado el "nivel de paz y de tranquilidad" que se vive, a su juicio, en las Cortes de Castilla y León, a diferencia, ha recordado, de lo que ocurre en otros parlamentos.

Igea ha sido tajante también al asegurar que la consejera de Sanidad no se ha planteado en ningún momento presentar la dimisión de su cargo en el que ha trabajado "sin descanso" por la mejora del sistema. "Es difícil encontrar una persona que tenga un grado de aceptación mayor en la vida pública", ha reivindicado asimismo.

Respecto a la abstención del Grupo Ciudadanos en el debate de la PNL del PSOE que votó a favor el PP, Igea se ha reafirmado en que los liberales no podían dar el visto bueno a retirar aquello que no existe, en referencia a un Plan que "no ha sido aprobado" en Consejo de Gobierno y aclarar que sí existe una Estrategia de Atención Primaria surgida del diálogo y del trabajo "intenso y conjunto" que fue apoyada por el PP.

Igea ha llamado a evitar caer en la "demagogia" y en las "trampas" de un debate sobre recortes "que no existen y que no se sostiene", y ha explicado a modo de ejemplo que Cs no podría aprobar tampoco la eliminación de los unicornios "aunque lo pidan las Cortes" ni lograr que dos y dos sumen 35, como, a su juicio, pretenden los socialistas a los que recordado que la política es "para mayores de edad" y a los que ha reprochado "el comportamiento de la manera más adolescente que he visto nunca" a base de "mentiras" para "calentar el ambiente".

"Se me hace muy cuesta arriba votar asuntos que parten de premisas falsas", ha explicado respecto al sentido de voto de los once procuradores de Ciudadanos y ha aclarado también que la enmienda de adicción de los liberales buscaba aprovechar el debate "para incluir algo positivo para la Comunidad".

"Nuestra propuesta no es quédese quieto", ha explicado finalmente el vicepresidente y portavoz de la Junta que ha descartado la posibilidad de volver a la casilla de salida, máxime tras "años y años y años de inacción en algunas provincias", ha reprochado también a anteriores gobiernos para añadir que la actual situación de la sanidad pública "no ha caído del cielo". Respecto a las críticas del anterior portavoz de la Junta, el 'popular' José Antonio de Santiago-Juárez, ha apelado a la prudencia y se ha limitado a afirmar que respeta mucho "a los mayores".

Igea ha abogado en todo momento por dialogar con los socialistas "hoy, mañana, pasado y cuando quieran" para alcanzar una única propuesta pero ha preferido no apostar sobre el éxito de la reunión la próxima semana con el PSOE a la que asistirán la consejera de Sanidad, el titular de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y el vicepresidente y portavoz.

"Espero que nos hagan una propuesta por kilómetro cuadrado o por médico por habitante (...) es que no sabemos qué es lo que quieren y me gustaría que lo sepan los ciudadanos", ha pedido el vicepresidente y portavoz a los socialistas a los que ha reprochado que pidan para Castilla y León criterios o exigencias que no aplican en otros territorios, como Castilla-La Mancha.

"Proponen una cosa irreal, proponen una cosa que es numéricamente imposible", ha sentenciado y ha tirado de ironía para reconocer que hace tiempo que no hace integrales pero asegurar que sí sabe sumar, restar, multiplicar y dividir llevando. "Quiero que se case conmigo pero no voy a ir a la boda. Pues no, por poderes, no puedo", ha explicado también a modo de ejemplo respecto a la petición de "cosas imposibles" que ha comparado con pedir "la luna".

Finalmente se ha mostrado dispuesto a dar explicaciones a los ciudadanos en cualquier sitio y a rebatir las distintas opciones.