Calviño diu que la reforma del finançament se solucionarà en "els pròxims anys" i que la seua prioritat són els PGE

Calviño s'ha referit així, després de mantindre una reunió amb el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, en ser preguntada per si es complirà amb la data aprovada pel Congrés de presentar un esborrany del nou model abans que acabe l'any.

Sobre aquest tema, ha comentat que les posicions són "ben conegudes" i que la reforma caldrà abordar-la amb el conjunt de les comunitats". Així, ha apuntat que el canvi de model és "una qüestió complexa que "té múltiples dimensions" i "es tractarà de treballar colze a colze per a trobar les solucions en els pròxims anys".

Per açò, ha apuntat que, atés que és una qüestió "complexa" s'ha d'obrir en el moment "més oportú per a poder arribar a un acord satisfactori i a una bona solució en aquest terreny tan important i tan sensible".

En eixe sentit, ha apuntat que en aquests moments s'està tenint "un treball de fons i unes converses perquè en el marc de disseny dels pròxims anys veure quin és el moment i la forma més oportuna d'abordar aquesta qüestió".

No obstant açò, ha insistit que ara la prioritat són els Pressupostos que "seran claus per a canalitzar els fons europeus i per a impulsar una recuperació econòmica i la creació d'ocupació pública de qualitat".

Precisament sobre els PGE s'ha referit també en 'Encuentro SER' celebrat prèviament en l'Oceanogràfic de València, on s'ha mostrat "convençuda" que l'Executiu traurà avant el projecte de pressupostos per a l'any 2022 perquè "és el que Espanya necessita i perquè els Fons Europeus suposen una oportunitat extraordinària".

Segons la vicepresidenta, l'agenda de la recuperació del Govern està "molt alineada" amb la dels agents econòmics i socials i per açò creu que els comptes tindran un suport ampli. Tant és així que li resulta "sorprenent" que fins ara no hagen entrat partits polítics de l'oposició perquè el 'pla de recuperació' és un projecte de país i tots hem de remar en la mateixa direcció", ha remarcat.

Per a Calviño, "com més alt siga l'espectre de partits i de representants que recolzen aquesta agenda, millor". En eixe sentit la vicepresidenta ha demanat "baixar el soroll i la crispació".

PUIG RECLAMA DIÀLEG I CONSENS

Per la seua banda, el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha recalcat que el Govern "sap amb certesa" la posició de la Comunitat Valenciana i que en la seua entrevista amb Calviño "no s'ha parlat més enllà del que és una posició coneguda".

"L'única cosa que volem és que es genere l'espai de diàleg possible per a solucionar aquesta qüestió amb la participació de les comunitats autònomes, no des de la confrontació sinó des de la col·laboració", ha reclamat Puig, que també ha reivindicat que en el Congrés dels Diputats hi haja un espai de "consens" suficient per a tirar endavant.