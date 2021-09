Obres Públiques inicia el pagament de les ajudes a empreses de transport de viatgers amb autobús afectades per la covid

El conseller Arcadi España ha subratllat que, amb aquestes ajudes que poden ascendir fins als 8.400 euros per autobús, "des de la Generalitat, volem pal·liar, en la mesura dels possible, les pèrdues que ha patit el sector a causa de les restriccions de mobilitat imposades per la crisi sanitària".

Així, ha indicat que aquestes ajudes gestionades per la Conselleria s'han articulat per a "impulsar la recuperació d'aquest important sector i evitar la destrucció d'ocupació". Ara com ara, més de 2.300 autobusos, pertanyents a prop de 215 empreses, realitzen serveis de transport discrecional a la Comunitat Valenciana.

Per al titular de Mobilitat, el transport discrecional de viatgers "és un sector altament vinculat al turisme, i, per tant, clau en el desenvolupament present i futur de l'economia valenciana per la seua contribució a una oferta turística de qualitat a la Comunitat, amb el transport de viatgers i viatgeres des dels aeroports i estacions als hotels i municipis de destinació".

A més, Espanya ha destacat l'aportació que el transport de viatgers per carretera fa a "la protecció del nostre entorn per la menor contaminació que genera". En total, la Generalitat invertirà 15 milions d'euros per a pal·liar les pèrdues registrades pel sector del transport discrecional de la Comunitat Valenciana, degut principalment a les restriccions de mobilitat ocasionades per la pandèmia.

A aquestes ajudes han pogut optar les persones físiques o xicotetes i mitjanes empreses, titulars d'autoritzacions de transport públic discrecional de viatgers amb autobús per carretera (VD) amb residència a la Comunitat Valenciana.