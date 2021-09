Aguirre insiste en que los ayuntamientos son los únicos competentes para fumigar en sus municipios

Así lo ha expresado, en la Comisión de Salud, celebrada en el Parlamento andaluz, en respuesta a sendas preguntas formuladas por los grupos de Unidas Podemos y PSOE acerca de la colaboración de la Junta con los ayuntamientos en lo concerniente al virus del Nilo y la actuación prevista por parte del Gobierno autonómico.

El consejero del ramo ha recordado que desde el Gobierno andaluz se presentó en marzo un Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de este virus, y, además, se valoran los distintos niveles de riesgo y se tienen reuniones periódicas con los ayuntamientos afectados dentro del comité de dirección establecido en el citado plan integral de control de la Fiebre del Nilo.

No obstante, Aguirre no se ha pronunciado respecto a una posible colaboración económica con los consistorios, como reclamaba el diputado de Unidas Podemos Ismael Sánchez. "Los ayuntamientos están soportando un gran esfuerzo económico al respecto, que se suma a los que ya viene realizando durante la pandemia. No puede lavarse las manos en este asunto y dejar el problema a las administraciones locales", le interpelaba el parlamentario de la formación de izquierda.

Aguirre también ha destacado, durante su intervención, que desde 2010 se tenía conocimiento en nuestra comunidad de la existencia de este virus -provocado por la picadura del mosquito del género 'Cúlex'- y, "sin embargo, el anterior Gobierno en la Junta no hizo nada". Asimismo, ha criticado la falta de colaboración por parte de la Diputación de Sevilla.

Por su parte, desde las filas del Grupo Socialista se le ha afeado al consejero que "eche balones fuera" y se le ha reclamado un plan integral de choque. En este sentido, la secretaria general del PSOE de Sevilla y diputada, Verónica Pérez, ha reclamado al Gobierno andaluz que "lidere un plan efectivo contra el virus del Nilo, que actúe, que destine recursos suficientes y que asuma sus competencias ante esta problemática".

"La Junta de Andalucía ha derivado sus responsabilidades de este grave asunto en los ayuntamientos, que se han visto completamente solos en la lucha contra el virus del Nilo", ha criticado Pérez.

"Consejero, no se trata de una plaga, sino de un problema de saludpública que debe abordar la administración autonómica de forma integral,porque no se circunscribe únicamente a uno u otro municipio", haasegurado la dirigente provincial socialista.

La secretaria general del PSOE de Sevilla ha criticado la "frivolidad" del consejero a la hora de abordar este serio problema de salud pública. "Solo le hemos escuchado palabras vacías, han mantenido reuniones con los ayuntamientos pero el Gobierno andaluz no ha aportado ni un solo euro. Asuma las competencias, actúe y lidere un plan que seaefectivo", ha demandado Verónica Pérez.

En lo que llevamos de verano se han confirmado cinco casos de meningoencefalitis provocados por el virus del Nilo en la provincia de Sevilla -dos en Coria del Río, uno en Bollullos de la Mitación, otro en La Puebla del Río y el resto, en Villamanrique de la Condesa-, con el resultado de una persona fallecida, una mujer vecina de Coria, de 73 años, con patolgías previas graves.