La província d'Alacant aconsegueix una ocupació a l'agost del 85,8%, 6,6 punts menys respecte a 2019

L'ocupació del passat mes supera en 28,5 punts percentuals a la dada d'agost de 2020 i en 7,9 punts el valor anotat al juliol. No obstant açò, es tracta d'un registre 6,6 punts inferior a l'aconseguit en el mateix mes de 2019, que va arribar al 92,4%.

Respecte a les zones i poblacions ofereix, la ciutat d'Alacant situa la seua taxa en el 86,1%. Per la seua banda, els valors més alts s'han aconseguit al Campello (96,4%), Elx (96,3%), Platja de Sant Joan (96,1%), Xàbia (95,8%), Santa Pola (93,5%), Sant Joan d'Alacant (92,0%) o La Vila Joiosa(86,7%).

També s'han registrat les dades de Guardamar del Segura (79,4%), Oriola (74,4%) o dels establiments d'interior (39,0%). Per zones, Costa i Platges se situen en un 90,0%, mentre que Interior aconsegueix un 62,0%.

Quant a l'origen dels viatgers arribats aquest mes, es constata novament que és la demanda nacional (52,0%) la majoritària enfront de l'arribada de fora d'Espanya (48,0%). "Són proporcions molt similars dels de juliol i mostren el simptomàtic estancament de la clientela internacional respecte a una campanya d'estiu precovid", ha afegit l'Associació.

D'entre els turistes arribats des d'Espanya, sobreixen els procedents de la Comunitat de Madrid (37,8%), Comunitat Valenciana (18,6%), Castella-la Manxa (8,7%), Catalunya (8,6%), Castella i Lleó (5,4%) o Andalusia (5,2%).

Respecte als viatgers internacionals, els més nombrosos procedixen de França (23,7%), seguits del Regne Unit (12,0%), Països Baixos (8,7%), Bèlgica (4,7%), Itàlia (4,7%), Alemanya (4,3%) o Suècia (4,2%).

ELX

La taxa d'ocupació hotelera d'Elx per a agost ha sigut del 91,0%, una dada molt similar al de 2019, només 0,5 punts per davall (91,5%). Sobre aquest tema, l'Associació d'empreses Turístiques d'Elx ha assenyalat, en un altre comunicat, que "es tracta de la millor dada des que donara inici la pandèmia i supera en 11,5 punts percentuals el valor registrat al juliol, que ja va ser positiu".

Així, per segon mes consecutiu, el preu mitjà per habitació se situa per damunt de l'equivalent de 2019. Així, agost ha aconseguit 67,66 euros, mentre que agost de 2019 es va conformar amb 65,83 euros, açò és, 1,83 euros per nit i habitació.

Finalment, malgrat que en aquesta ocasió han sigut suspeses tant la Nit de l'Albà com les tradicionals Festes d'Agost i les representacions del Misteri d'Elx, aquest mes els hotels d'Elx han aprofitat l'alta ocupació de les destinacions de costa, la forta demanda de la qual nacional ha derivat visitants al municipi il·licità i impulsat l'ocupació. De la mateixa manera, la recuperació de preus en les destinacions litorals ha permès incrementar la rendibilitat a Elx.