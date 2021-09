La Fundació Valenciaport llança un nou servici d'assessorament sobre gestió de pandèmies en ports

A aquest efecte, el servei inclou l'elaboració de protocols i plans d'acció que milloraran la resposta i la presa de decisions davant possibles futures pandèmies, segons ha explicat Valenciaport en una nota de premsa.

"Mantindre el funcionament dels ports davant una pandèmia és de vital importància", han assegurat des de la Fundació, i han posat en valor el paper dels ports com a "garantia" perquè els subministraments mèdics, els aliments, el combustible, les matèries primeres i productes manufacturats, així com els components vitals per al manteniment de l'ocupació, seguisquen arribant a les destinacions previstes.

Aquesta assistència tècnica, dirigida a autoritats portuàries, empreses privades de gestió portuària, operadors i agents portuaris, així com a representants dels Ministeris de Transports, Sanitat i Comerç, entre uns altres, persegueix el foment de la "resiliència portuària" enfront de les pandèmies.

OBJECTIUS I METODOLOGIA

Aquest servei persegueix diferents objectius específics com el manteniment de ports segurs i operatius durant les pandèmies millorant la resposta i presa de decisions, així com l'aplicació de normes, directrius, mètriques, ferramentes i metodologies per a facilitar el flux de mercaderies i servicis

A més, el nou servici buscarà proporcionar les parts interessades ferramentes informàtiques noves i fàcils d'usar per a complementar els sistemes de la UE i assessorar als ports i agents de la comunitat portuària en l'ús de tecnologies en remot enfocat als llocs de teletreball.

Quant a la metodologia, l'assistència tècnica té una durada de 25 setmanes i els treballs s'estructuren en tres fases. La Fase 1 correspondrà al 'Diagnòstic i anàlisi de la situació de risc vs operacions portuàries', la Fase 2 'Definició de plans d'acció i contingència' i, finalment, la Fase 3 arreplegarà la 'Proposta i aplicació de les millors "bones pràctiques"'.