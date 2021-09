Ribó diu que la situació d'Orriols s'ha d'abordar des de l'àmbit policial, social i cultural

Ribó ha anunciat que té previst reunir-se amb els veïns d'aquesta zona de la ciutat per a analitzar aquests assumptes i ha assegurat que després d'eixa trobada demanarà una reunió amb la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, amb la finalitat de traslladar-li les conclusions i decisions que adopten i analitzar la situació des del plànol policial.

El primer edil s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit per a presentar la nova ordenança solar de la ciutat, preguntat per la renyina tumultuària registrada aquest dimecres a la vesprada en el barri d'Orriols. La baralla es va saldar amb nou persones detingudes i altres tres ferides, així com amb diverses armes blanques confiscades.

"És molt lamentable la baralla que es va produir ahir", ha assenyalat Joan Ribó, que ha indicat que ha pogut veure les imatges d'eixe altercat a través d'un vídeo i ha lamentat els problemes "de falta de convivència important" que es donen en eixe barri.

El responsable municipal ha afirmat que el consistori està treballant en eixes qüestions i ha destacat que les tractarà amb els veïns. "Nosaltres anem a treballar amb els veïns per a intentar fer un pla general per a tot el barri" i "treballar en un sentit ampli, no només des del costat policial sinó també des del dels servicis socials i la cultura", ha exposat.

Així mateix, Joan Ribó ha ressaltat la seua intenció de reunir-se també amb la delegada del Govern per a abordar el succeït en Orriols i dur a terme un "tractament policial més específic per a abordar els problemes que estan apareixent".

"Nosaltres treballarem amb els veïns, en primer lloc, i amb els serveis de seguretat, de la policia, la nostra -la Policia Local- i la que no és nostra -la Policia Nacional-, per a evitar i controlar totes aquestes manifestacions", ha declarat el primer edil.

Preguntat per si ha tractat ja amb Gloria Calero aquests assumptes, Ribó ha explicat que ha parlat amb ella "informalment" d'eixos temes però ha afirmat que no ha demanat encara formalment una trobada amb ella perquè primer vol tindre una reunió amb els veïns d'Orriols.

"No vull que siga només una qüestió policial. Hi ha aspectes policials, però també uns altres que vull abordar prèviament amb els veïns. En el moment en què tinga la reunió amb els veïns, formalment li demanaré la reunió a la delegada del Govern", ha manifestat.

L'alcalde ha considerat que "no és, com està fent la dreta només una qüestió de seguretat" sinó "una qüestió més àmplia" que s'ha d'abordar des de diferents àmbits com ha dit. Joan Ribó ha precisat que no hi ha data encara per a la trobada amb els ciutadans. "S'està negociant i intentant concretar una data. Encara no està tancada", ha plantejat.

Amb tot, el primer edil ha destacat que València és "una ciutat en la qual els nivells de delinqüència en aquests moments són baixos". "No volguera que caiguera en l'alarmisme", ha subratllat.

ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA

Igualment, s'ha mostrat disposat a abordar problemes de seguretat o de convivència que es donen en altres zones de València i ha citat la plaça d'Hondures, el Cabanyal o Marxalenes i els botellons.

"El que volem és abordar globalment tot açò", ha asseverat, al mateix temps que ha comentat que el botelló "està relacionat amb l'Ordenança de Convivència en la qual està treballant la policia en aquest moment".