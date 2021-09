Pimentel: "La negociación de presupuesto no ha comenzado. Bienvenido sea si aceptan las tres líneas naranjas"

Pimentel responde así, a través de un audio difundido por Cs, recogido por Europa Press, a las declaraciones de Muñoz en las que asegura que ha visto "predisposición" en el portavoz naranja en las conversaciones que asegura que se desarrollan para conseguir que salgan adelante las cuentas de 2022, por lo que entiende que "no hay ningún puente dinamitado".

En este marco, Pimentel se ha referido a la rueda de prensa dada por su formación este miércoles y donde considera que se dejó "muy clara" cuál es la postura de su partido sobre la negociación de los presupuestos municipales para el año que viene.

"Es cierto que este jueves por la mañana he hablado con Muñoz, pero sólo para un tema relacionado con el Alcázar. No hemos hablado absolutamente nada sobre los presupuestos", manifiesta.

Según Pimentel, "Muñoz dice que hay negociaciones, pero hasta donde yo sé, las negociaciones no han comenzado, por lo que no se puede continuar lo que todavía no se ha iniciado".