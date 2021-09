El PSPV presenta mocions en els ajuntaments per a condemnar la LGTBIfòbia i formar a la policia municipal

20M EP

NOTICIA

El PSPV-PSOE ha anunciat que presentarà mocions en els ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a condemnar la LGTBIfobia i les agressions contra les persones del col·lectiu LGTBI, a més de per a establir un pla formatiu per als cossos municipals de Policia sobre la realitat d'aquest col·lectiu amb la finalitat de que "es puga donar l'atenció més adequada a les víctimes d'aquest tipus de violència".