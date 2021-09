Solo 40 establecimientos de hostelería se adhieren a la campaña de bonos al consumo de Burgos

Marañón, acompañado de la viceportavoz socialista Nuria Barrio, ha contrastado esta cifra con los "centenares" de establecimientos del sector comercio que han hecho lo propio tras el anuncio de la nueva campaña de bonos.

En este sentido, ha dejado claro que deben ser los propios hosteleros los que animen y den a conocer esta iniciativa en su propio sector, ya que la campaña supone una "importante" inyección económica para la ciudad.

En cualquier caso, y ante las críticas de la Federación de Hostelería por la tardanza en el pago de las ayudas a sus abonados, Marañón ha asegurado que solo está pendiente de desembolso una ayuda del Instituto Municipal de Cultura (IMC) que aglutina un total de 300.000 euros.

En concreto, ha explicado que las solicitudes a esta convocatoria están siendo analizadas en estos momentos por Tesorería, con el objetivo de comprobar que los beneficiarios no arrastran ninguna deuda fiscal, ya que "parece lógico que no se asignen a quienes no cumplen con sus obligaciones tributarias".

De todos modos, Vicente Marañón ha defendido el compromiso del equipo de Gobierno con el sector de la hostelería desde la declaración de la pandemia y ha confiado en que sus representantes logren el mismo dinamismo que los comerciantes en la nueva campaña de bonos al consumo.