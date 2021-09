Condemnat a onze anys de presó per abusar sexualment de la filla menor de la seua parella a València

La Sala li imposa una indemnització de 15.000 euros pels danys psíquics i morals que va patir la menor, que tenia 12 anys quan van començar els fets. El condemnat no podrà acostar-se ni comunicar-se amb la víctima durant huit anys i queda inhabilitat per a exercir qualsevol tipus de professió o ofici que implique contacte amb menors d'edat, segons ha informat el TSJCV.

Els abusos van començar l'any 2018, moment en el condemnat tenia 40 anys i la víctima 12. Segons arreplega la sentència, l'home, que convivia en un domicili de València amb la seua parella sentimental i amb la filla d'aquesta última, entrava de forma sistemàtica en l'habitació de la menor durant la nit per a, inicialment, sotmetre-la a tocaments en les seues zones íntimes.

La resolució relata que, amb el temps, el penat "va augmentar el seu nivell d'acció" i va aprofitar els moments en els quals la seua dona i mare la víctima s'anava a treballar per a obligar-la a mantindre relacions sexuals. El condemnat amenaçava la seua fillastra amb fer-li mal a ella o a la seua mare si explicava el que succeïa.

Finalment, al novembre de 2019 la xiqueta li ho va desvetlar a la seua mare, l'endemà de l'últim abús. La progenitora la va portar a un centre mèdic i va denunciar els fets davant la Policia Judicial de València. La sentència no és ferma i es pot recórrer davant la Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la comunitat Valenciana.

La sala assenyala que, del resultat de la prova practicada, "no hi ha dubte que concorren els elements del tipus penal que configura eldelicte d'abús sexual" i no dubta que l'acusat, que va negar els fets, "va mantindre, de manera continuada durant anys, una relació sexual amb la menor, "xiqueta" més que menor a l'inici dels abusos".

Així, afig que la versió de la menor li ofereix "tota la credibilitat necessària perquè siga considerada prova bastant", sense que s'aprecie en la seua declaració "cap vici invalidant perquè no puga ser utilitzada després de concedir-li credibilitat".

A més, apunta que, com a corroboració, compten amb les troballes genètiques on consta l'informe d'identificació d'ADN en les mostres obtingudes en una inspecció tècnic policial al domicili de la víctima i que va ser trobat en el cobertor del llit de la xiqueta, entre altres punts.