¿En busca de un purificador para casa? Este de Dyson tiene un descuento del 25%… ¡si eres nuestro lector!

Los gestos pequeños cuentan, ¡incluso para contaminar el aire de casa! Actividades tan comunes como hervir agua para disfrutar de una infusión o hacer una tostada empeoran la calidad del aire de casa, y ventilando la casa no siempre se consiguen eliminar. Sobre todo, ahora que, de cara a otoño, las temperaturas comenzarán a descender y tener abiertas las ventanas ya no resulta tan apetecible como en verano. Un problema al que se enfrentan muchos y que, sin embargo, tiene una solución efectiva que, todo sea dicho, no siempre es barata. Aunque si se apuesta por gadgets de calidad la inversión está asegurada: podremos disfrutar durante muchos años de una calidad de aire doméstico inmejorable. ¿Una de las marcas con la que conseguirlo? Dyson.

La popular marca de soluciones para el hogar cuenta con un variado catálogo de purificadores de aire que, gracias a diversos filtros, consiguen atrapar más del 99% de las partículas nocivas de nuestras casas... ¡por muy pequeñas que sean! Gadgets con calidad asegurada que puede que superen el presupuesto que podemos dedicarle, pero, ¿y si te decimos que uno de ellos, el Pure Cool Link, está rebajado 70 euros? Pero hay más, ¿sabías que por ser nuestro lector solo tienes que añadir el código DYSON2520MINUTOS para disfrutar de un 25% extra? Como lo lees; eso sí, esta promoción solo es válida hasta final de septiembre, así que, ¡no pierdas el tiempo y consigue el tuyo!

Dyson Pure Cool Link. Dyson

Atento: así funciona el Pure Cool Link

¡Con doble función! No solo refresca tu casa en verano con una potente corriente de aire suave pero ininterrumpido, este dispositivo purifica durante todas las estaciones del año el aire de tu hogar para asegurar que el ambiente tiene la mejor calidad. Para ello, se sirve de una filtración hermética de 360° que elimina gases y partículas contaminantes y de suciedad. También combina un filtro de carbono activo y otro de fibra de vidrio HEPA capaz de capturar el 99,95 % de las partículas contaminantes de hasta 0,1 micras.

No solo refresca tu casa en verano con una potente corriente de aire suave pero ininterrumpido, este dispositivo purifica durante todas las estaciones del año el aire de tu hogar para asegurar que el ambiente tiene la mejor calidad. Para ello, se sirve de una filtración hermética de 360° que elimina gases y partículas contaminantes y de suciedad. También combina un filtro de carbono activo y otro de fibra de vidrio HEPA capaz de capturar el 99,95 % de las partículas contaminantes de hasta 0,1 micras. Sin supervisión. Para asegurar que todo funciona sin que tengamos que estar pendientes de su buen funcionamiento, este pequeño electrodoméstico es capaz de monitorizar la calidad del aire, controlar los ajustes según las necesidades de nuestro hogar, programar los tiempos de encendido y apagado (con las correspondientes intensidades) y comprobar la vida útil del filtro a través de una aplicación móvil.

Para asegurar que todo funciona sin que tengamos que estar pendientes de su buen funcionamiento, este pequeño electrodoméstico es capaz de monitorizar la calidad del aire, controlar los ajustes según las necesidades de nuestro hogar, programar los tiempos de encendido y apagado (con las correspondientes intensidades) y comprobar la vida útil del filtro a través de una aplicación móvil. Modo nocturno. El confort del usuario es una de las premisas que no suele fallar en el diseño de los productos de Dyson y con este purificador no iba a ser menos. Además de su ya mencionada función dos en uno, este dispositivo está pensado para utilizarlo desde primera hora hasta la última del día y, por ello, cuenta con un modo nocturno, sin luz y muy silencioso completamente programable.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Dyson y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.