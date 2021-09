FSIE critica "les retallades" en l'atenció als xiquets amb necessitats especials en la concertada

D'aquesta manera, a la proposta d'autorització de programes i d'assignació d'hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d'Actuació per a la Millora en els Centres Privats Concertats, per al curs acadèmic 2021-2022, que aquest curs inclou, a més, les hores d'Audició i Llenguatge (Al).

En aquest sentit, ha assenyalat que "són insuficients" perquè a la concertada se li han atorgat menys hores per a Audició i Llenguatge que l'any passat i "s'han reduït les hores de Pedagogia Terapèutica en nombrosos centres". A més, "a la retallada s'uneix la confusió" perquè Conselleria ha concedit un nombre d'hores, sense concretar què hores corresponen a Audició i Llenguatge i quines hores han sigut concedides per a altres actuacions en Primària.

Així, ha denunciat que "en l'atenció als més necessitats no pot incloure's tot en programes temporals, com el PAM". "La diversitat, la igualtat d'oportunitats i la pluralitat necessiten de professionals i programes d'orientació i atenció estables", ha assenyalat.

A més, FSIE ha lamentat que "el curs amb més professors és el curs amb menys recursos per a l'atenció als xiquets amb necessitats especials", la qual cosa considera "incomprensible".

Així, ha denunciat que, encara que en la Comissió de Seguiment la Conselleria "va prometre que no es perdria cap hora dels desapareguts SPES, a l'hora de la veritat els nombres de PAM no quadren i comprovem que hi ha una reducció molt preocupant d'hores" i "el que s'està retallant no només són hores, són oportunitats per als alumnes que més ho necessiten".

D'aquesta manera, ha explicat que quant al conjunt d'hores "hi ha hagut una retallada important en hores molt necessàries pel que fa al curs anterior, la qual cosa significa una pitjor atenció per a l'alumnat i la no renovació de contractes a hores d'ara del curs".

A més, assenyala que a la tardança de la publicació d'aquestes hores, se li uneix que en la Resolució de Concerts d'agost "es perdien nombroses aules de suport a la integració en ESO, encara que tenien el mateix nombre d'alumnes amb necessitats educatives". FSIE ha recordat que ja va presentar la Conselleria una proposta perquè es mantingueren les unitats d'Educació Especial de suport a la integració en ESO (PT), que han vist reduït el seu nombre d'hores per a aquest curs.

A més, han afegit, "el més important" és la incorporació de la figura de l'orientador en les etapes d'Infantil i Primària al més prompte possible, una reivindicació que FSIE es fa en els últims cursos i que està avalada per recomanacions del Consell Escolar de l'Estat i el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, "especialment quan la nova organització de l'orientació i inclusió, ja contempla aquesta implantació.