La madre de Amelia Gray Hamlin se alegra de que su hija haya roto con Scott Disick

Si una madre ve que su hija, recién adulta, comete errores, lo más normal del mundo es que se alegre cuando los reconoce y actúa en consecuencia. Es lo que le ha ocurrido a Lisa Rinna, la madre de Amelia Gray Hamlin, que no puede estar más contenta de que la modelo de 20 años haya decidido romper su relación con el también modelo y expareja de Kourtney Kardashian, Scott Disick.

No es ya que las fuentes cercanas a la ahora expareja afirmaran que "esta ruptura se avecinaba" y que fue Amelia quien le puso fin, sino que, aparte de la diferencia de edad (Disick tiene 38 años), estaba claro que alguien que ha mostrado actitudes tan tóxicas con la Kardashian como Disick no iba a ser considerado el yerno perfecto ni por Lisa Rinna ni por su marido, el también intérprete Harry Hamlin.

De ahí que después de que saltase a los medios la noticia de la ruptura tras 11 meses de noviazgo (comenzaron a salir en octubre de 2020), Lisa Rinna haya decidido dejar constancia eterna de su alegría por la decisión de su hija. Y lo hecho de una de las formas más concisas pero elocuentes que se pueden dar en Twitter.

El blog Queens of Bravo se hacía eco de la noticia de US Magazine sobre qué había ido mal en la relación entre Hamlin y Disick y la madre de la modelo no dudó en responder con un simple emoticono sonriente por si alguien tenia alguna duda. Esto, por otra parte, confirmaba los rumores de que los padres tenían un serio disgusto por la elección de pareja de su hija.

De hecho, en el programa en el que participa desde 2014, el reality Real Housewives of Beverly Hills, ya explotó en una ocasión. Fue el pasado abril, cuando otra de las protagonistas, Kyle Richards, intentó sonsacarle algo de información sobre su yerno aprovechando su conexión con la familia de Kim Kardashian. Harta de escuchar los "Es demasiado viejo" o "Además tiene tres hijos", Lisa Rinna espetó "¡Ya lo sé!".