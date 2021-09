Un estudi d'Incliva mostra la rellevància dels tractaments personalitzats en pacients amb tumors avançats

L'estudi -'Molecular profiling of advanced solid tumors. The impact of experimental molecular-matched therapies on cancer patient outcomes in early-phase trials: The MAST study'- s'ha desenvolupat al llarg dels dos últims anys a la Unitat d'Assajos Clínics Fase I d'Oncologia en col·laboració amb la Unitat de Medicina de Precisió d'Incliva, sota la direcció dels doctors Desamparados Roda i Valentina Gambardella, responsables d'aquesta Unitat d'Assajos, i Andrés Cervantes, director d'INCLIVA, on és, a més, coordinador del Grup de Desenvolupaments Terapèutics i Diagnòstics Innovadors en Tumors Sòlids-InDeST. L'estudi ha sigut possible gràcies a una ajuda de la Fundació FERO i la Fundació per a la Promoció d'Accions Solidàries.

Sobre aquest tema, destaquen que la medicina de precisió ha "revolucionat" el tractament de l'oncologia en els últims anys. Des de fa dècades es coneix la diversitat i heterogeneïtat biològica dels tumors ja que cadascun d'ells es regeix per unes alteracions moleculars i un ambient propi i específic de cada persona, la qual cosa suposa que no tots els pacients es beneficien dels mateixos tractaments.

D'ací la rellevància d'aplicar un tractament diana personalitzat contra les alteracions moleculars pròpies de cada tumor i de cada pacient. L'objectiu final és personalitzar el tractament al màxim, administrant el més "selectiu i eficaç i amb els mínims efectes secundaris", expliquen.

Aquesta revolució, que ja ha portat a millorar la supervivència en pacients de diversos tipus de tumors avançats, ha sigut possible gràcies als avanços en les tècniques de seqüenciació massiva, que han permès conéixer i caracteritzar molecularment les principals mutacions presents en cada tumor i han sigut clau en el desenvolupament de la farmacologia moderna, amb assajos Fase I, els que es realitzen per primera vegada en humans, i Fase II en oncologia, que permeten seleccionar a una població diana per a obtindre el màxim benefici del tractament dirigit.

El citat estudi, els resultats del qual acaben de publicar-se en la revista d'impacte internacional Bristish Journal of Cancer, s'ha realitzat en la Unitat d'Assajos Clínics d'Oncologia, on es realitzen assajos Fase I i II, que exploren, primer, la seguretat i, segon, l'eficàcia de nous fàrmacs dirigits per a pacients amb tumors sòlids avançats.

Aquesta Unitat ha pogut realitzar aquest treball després d'un procés de desenvolupament tecnològic, gràcies al disseny i utilització d'un panell propi 'personalitzat' per a caracteritzar molecularment tumors amb tècniques de seqüenciació massiva, segons les mateixes fonts.

El primer objectiu era confirmar el benefici obtingut per aquells pacients que rebien un tractament diana experimental en funció d'alteracions moleculars dins d'assajos clínics en aquesta Unitat.

Després, es va comparar el benefici obtingut per aquesta població amb l'evolució de pacients no elegibles per a rebre tractaments experimentals, que rebien un tractament estàndard i, finalment, es va realitzar una anàlisi estadística per a confirmar aquestes troballes.

ASSAJOS AMB 300 PACIENTS

Per a açò, es va revisar a tots els pacients diagnosticats de tumors avançats remesos a la Unitat per a valorar la seua inclusió en assajos experimentals des de gener de 2019 a abril de 2020. En total, més de 300 pacients.

Les alteracions moleculars detectades en cada tumor mitjançant tècniques de seqüenciació massiva es discutien setmanalment en un comité multidisciplinari molecular per a oferir el millor tractament. A continuació, es va dividir als pacients en dos grups: els candidats a rebre tractament diana en funció d'una mutació o alteració molecular; i els candidats a rebre tractament estàndard, en no disposar d'una alteració accionable coneguda.

Els resultats van mostrar que aquells pacients que van rebre un tractament diana en funció de les seues característiques moleculars van presentar un temps a la progressió de la malaltia major comparat amb el grup de pacients que va rebre tractament estàndard, sent aquesta diferència estadísticament significativa. A més, l'anàlisi estadística va mostrar que el tractament era l'únic factor pronòstic rellevant en aquests grups de pacients.

D'altra banda, el grup de pacients amb un tractament diana dins d'assajos experimentals Fase I i II va rebre altres tractaments a la progressió amb major freqüència que els pacients amb un tractament estàndard, la qual cosa suposa majors oportunitats de superació de la malaltia.