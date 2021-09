El Parlamento de La Rioja pide recuperar la atención presencial en los centros de salud en dos meses

Moreno, que con su moción consecuencia de interpelación ha abierto el pleno de hoy, ha reiterado la necesidad de recuperar la presencialidad en los centros de salud, "porque implica enormes mejoras pero, sobre todo, porque mejora la salud y el impulso a la Atención Primaria, presente en el pacto de gobierno".

La diputada de IU ha hablado de "la mayor brevedad posible" y "en todo caso en un plazo máximo de un mes" y, desde el PSOE, el portavoz Raúl Díaz ha defendido una enmienda para ampliar el plazo a dos meses con el objetivo de que "las agendas pueden estar a pleno rendimiento".

"Es verdad que se está debatiendo un plan integral", le ha reconocido Moreno, y ha aceptado la moción. De este modo, ha sido aprobada por la unanimidad de todos los grupos políticos.

Desde Ciudadanos, Pilar Rabasa se ha referido al "fallido Plan de Atencion Continuada" que hizo que algunos "pueblos no tuvieron médico" ha insistido en que la "atencion presencial debe ser recuperada". "Ya no hay excusas", ha dicho.

Desde el Partido Popular, Alberto Olarte ha coincidido en que la telemedicina no puede ser un sustituto de la presencial. Ha reconocido el esfuerzo hecho por los médicos, atendiendo agendas telefónicas y presenciales, y ha criticado que no ha habido compensaciones para su esfuerzo durante la pandemia.

El PP no ha apoyado uno de los puntos de la moción, relativa a aumentar los numeros clausus en las facultades de Medicina y Enfermería (en la que se ha abstenido) porque, tal y como ha dicho el 'popular Alberto Olarte "el problema es que no hay plazas MIR".

Por tanto, le ha pedido, en nombre de los estudiantes de Medicina, que se deje "de monsergas, porque médicos hay, pero no plazas MIR", ha dicho.

El pleno ha continuado con otra moción, en este caso del PP, que ha defendido Carlos Cuevas comenzando diciendo: "Para eso sirve este Parlamento, para aprobar todo lo que viene del ala izquierda y rechazar todo lo que propone el Partido Popular".

Así, ha presentado una serie de propuestas, aunque reconociendo que no se iban a aprobar por venir de las filas 'populares'. "Estamos hablando de un Plan de Atención Primaria del que habla desde hace años este gobierno progresista y que no aparece, y no está ni se les espera", ha dicho.

Dentro de éstas, ha pedido al Gobierno que "traiga" el plan a la Comisión de Salud del Parlamento. Pero, además, ha pedido una nuevo que solvente la falta de médicos, con una estrategia "específica para traer más profesionales".

Moreno le ha achacado de "incoherencia por erigirse en defensores de la sanidad publica cuando son responsables de su degradación". "Por eso no les vamos a a apoyar, porque pedir que se haga en un mes lo que no hicieron en años es contrario a nuestra política", ha dicho.

El PSOE ha rechazado, también, en boca de Díaz, la pretensión de "solicitar en un mes lo que no hicieron en 24 años". "El tiempo no es la variable determinante para presentar ese plan", ha dicho defendiendo su calidad para el sistema de salud.

La diputada de Ciudadanos Rabasa sí ha apoyado la moción recordando al Gobierno socialista cómo ha llegado al ecuador y "cada vez es más evidente que no hay un plan que corrija los problemas del sistema", ha indicado resaltando la necesaria necesidad de mejorar las condiciones del personal sanitario. Le ha acusado de "inoperancia en la gestión y ridículo".

La iniciativa del PP ha quedado rechazada con los votos de PSOE, IU y Podemos.