AVAEC sol·licita formar part de l'Observatori de turisme i oci de València

20M EP

L'Associació d'Habitatges de Lloguer per a Estades Curtes de la Comunitat Valenciana (AVAEC) ha presentat per registre d'entrada en l'Ajuntament de València la seua sol·licitud per a formar part com a vocal de l'Observatori de Turisme i Oci de la ciutat, segons ha informat l'entitat en un comunicat.