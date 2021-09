Detingut in fraganti a un grup robant en una empresa d'alumini d'Alacant material valorat en 2.500 euros

Els fets van ocórrer entorn de les 04.30 hores quan el vigilant de seguretat d'aquesta empresa d'alumini va donar avís al 091 que havia observat una zona del perímetre de la tanca d'accés al recinte tallada i que hi havia en l'exterior gran quantitat de rotllos d'alumini disposats per a ser traslladats.

La policia va muntar un operatiu coordinat entre els efectius destinats en la Comissaria del districte Centre d'Alacant que va permetre localitzar una furgoneta de lloguer estacionada als voltants.

Així mateix, una altra dotació va detectar a un individu que estava al costat del seu vehicle d'alta gamma en un dels pàrquings del palmerar controlant la carretera d'accés a la fàbrica, pel que sembla, per a detectar la presència policial. Per açò, els agents van optar per accedir al lloc per accessos secundaris, van sorprendre a l'encarregat de vigilar i van distribuir la resta de dotacions per punts estratègics per a acordonar la zona.

Aquest individu, després de donar versions contradictòries sobre la seua presència en el lloc, va acabar confessant que es trobava allí vigilant i a l'espera de ser avisat quan la resta del grup carregaren l'alumini en la furgoneta per a anar davant d'ells i detectar les patrulles policials al seu pas. De fet, aquest va ser qui es va encarregar també de llogar la furgoneta per a perpetrar el delicte.

En eixos moment, va rebre una telefonada al seu telèfon i va facilitar als agents el lloc de trobada on els agents van localitzar altres quatre integrants, que van intentar fugir encara que van ser interceptats, un d'ells amagat dins d'una canonada, i van recuperar a més l'alumini robat. Posteriorment, els agents van descobrir a l'interior del vehicle que ocupava el primer arrestat diversos albarans de venda d'alumini, la qual cosa va fer sospitar que ja havien comés altres robatoris.

Per les declaracions del gerent de la fàbrica, es va determinar que la quantia del material robat recuperat ascendiria a més de 2.500 euros i que els danys ocasionats en uns 200 euros.

Els agents continuen amb gestions per a aclarir més fets de similars característiques, ja que s'investiga la procedència de multitud d'albarans que van ser confiscats als arrestats.

Els cinc detinguts, de nacionalitat espanyola i d'edats compreses entre els 30 i 51 anys d'edat, tots ells amb múltiples antecedents previs, van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de guàrdia.