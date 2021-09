Sordo insta al Gobierno a resolver "si no es hoy, mañana" la subida del SMI porque la negociación está "más que agotada"

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, espera que se pueda llegar al próximo Consejo de Ministros con esa subida del SMI y ha indicado que la cuestión es "cuánto y empieza a ser cuándo".

Sordo ha afirmado que su sindicato ya ha dicho "lo que tenía que decir" y "lo que corresponde es resolver y llevar al próximo consejo de ministros" una subida del SMI, que, en su opinión, tiene que hacerse ya en 2021 y "pasar por la garantía de que el 1 de enero de 2022 ese SMI sea de 1.000 euros" con la idea de que, al final de la legislatura "se lleve al 60% de la media salarial".

El dirigente sindical ha manifestado que no aceptan la subida que plantea el Gobierno porque, teniendo en cuenta que se está en septiembre y la evolución de los precios, el SMI en 2021 tendría que absorber esa incremento de los precios y, por ello, CC.OO. plantea una subida de alrededor de los 25 euros. Según ha indicado, no es una propuesta cerrada y se puede negociar "en función de la otra variable" si hay una garantía de que el 1 de enero de 2022 es de 1.000 euros. "Esa es la clave del acuerdo con los sindicatos", ha añadido.

A su juicio, esto "no da mucho más de sí" pero hay que resolverlo "si no es hoy, mañana" porque "no sería de recibo que el próximo martes este tema "no esté resuelto en el consejo de ministros".

Sordo ha indicado que "ojalá" se diera con acuerdo pero "lo ve complicado" porque CEOE se "ha cerrado en banda" y hay una presión "bastante intensa de algunos de los sectores más reactivos a subir los salarios mínimos". A su juicio, la negociación está "más que agotada".

