Cuando comenzaron a salir, allá por 2016, él tenía 35 años y la joven modelo acababa de entrar en la mayoría de edad. Pero esa diferencia de 17 años no ha podido con el amor que se profesan y en este tiempo su relación, siempre discreta y alejada de los focos, se ha fortalecido de tal forma que no solo llegaron a comprometerse el año pasado, sino que ahora Quim Gutiérrez y Paula Willems van a ser padres por primera vez.

Siempre pendientes de su hermetismo en la pareja (son tan reservados con su vida privada que incluso cuando tienen que asistir al mismo evento lo hacen por separado) no comparten ninguna fotografía conjunta en las redes sociales... a pesar de que por ahí ha llegado el anuncio de la futura paternidad de ambos.

La modelo, de 23 años, ha subido varias imágenes durante este verano y quizá debido a que no tiene un amplio número de seguidores (no llega a los 7.500 followers) la repercusión de dos de ellas no fueron como, por ejemplo, la confirmación que ha hecho Kylie Jenner de su segundo hijo.

En este caso, la pareja del actor subió un plano cenital, en bikini, de cómo estaba creciendo su barriga junto con un emoticono de corazón, lo que no deja lugar a dudas de que no solo está embarazada sino que lo han hecho público a pocos meses de que llegue el esperado momento, pues será tanto el primer hijo para ella como para el intérprete, que este año ha alcanzado los 40 años.

Pero unos días antes había subido un pequeño vídeo en el que se remojaba contra el calor en la piscina. Y estaba de espaldas, pero en un momento dado se colocaba de perfil y se mojaba precisamente el vientre encinto. El título "Soon +1". Es decir, "Pronto uno más".

Además, los comentarios de ambas publicaciones, ninguno de ellos de Quim, terminan de despejar cualquier duda, con las felicitaciones de amigas y compañeras de rodaje de la pareja, como Inma Cuesta, Sandra Gago, Nuria Val, Joana Sanz o Ariadne Artiles.