Pablo Motos y Hovik Keuchkerian se 'pelean' en directo en 'El hormiguero'

Una de las grandes aficiones de Pablo Motos es el boxeo y no dejó pasar la oportunidad de 'pelear' con todo un Campeón de España –en dos ocasiones- como Hovik Keuchkerian cuando el actor visitó este miércoles El hormiguero.

El invitado acudió al programa de Antena 3 para presentar el volumen 1 de la 5º temporada de La casa de papel en Netflix donde interpreta a Bogotá, pero tras charlar sobre algunas anécdotas de la serie, ambos se pusieron de pie y empezaron a 'pelearse'.

"Te has librado de un directo de izquierda en toda la cabeza, pero lo he parado porque te podía meter la mano hasta el codo", afirmó Keuchkerian tras ver las imágenes de los golpes que se intercambiaron.

Su lado más personal

Pero el invitado también habló de su faceta más personal y el motivo por el que ha rechazado varios trabajos tras La casa de papel: "Hasta los 32 años no había bebido nada, no fumaba, solo entrenaba, pero dejé de boxear en 2005, de perseguir un sueño, y a la mañana siguiente tienes una oquedad absoluta, el día es muy largo y no sabes que hacer", comentó.

"Perdí la pasión, iba sin rumbo, después pisé un escenario haciendo monólogos y me enamoré de la profesión, volví a recuperar el foco, pero ha sido una montaña rusa de muchos años en los que el alcohol fue la puerta para aislarme de la gente", señaló el actor.

Keuchkerian también explicó que "el trabajo te ayuda, pero no es lo mismo estar al 100% que desear volver a casa para beber, para hacerlo solo, porque dicen que es triste, pero a mí me gusta".

El 6 de mayo mi madre me llamó, me llevó al rincón del ring y me tiró todo: Estás gordo, feo, tóxico... Ahí pasó algo dentro de mí, me revolvió, pensé que llevaba mucho tiempo sin ser bueno para mí ni para la gente que se había cruzado conmigo".

"Y he conseguido dar el giro, pero antes de terminar La casa de papel me dije que no iba a coger más proyectos, solo dije que sí a Paco León y he dejado muchos proyectos en el extranjero y aquí, porque mi proyecto era yo", aseguró el invitado.

Que concluyó diciendo que "he tenido la suerte de que esta profesión se cruzara en mi camino y quiero salir a morir, a matar. Ahora mismo estoy muy bien, me estoy reencontrando, me he marcado un año para lograrlo y entonces estaré preparado para la guerra".