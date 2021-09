Hovik Keuchkerian se sincera con Pablo Motos en 'El hormiguero': "Me caías mal"

Hovik Keuchkerian visitó este miércoles El hormiguero y su naturalidad y buen humor desbordó en algunos momentos a Pablo Motos. El actor, monologuista y dos veces Campeón de España de los pesos pesados de boxeo no se mordió la lengua durante la entrevista que le realizó el presentador.

"Ha venido todo el mundo al programa menos yo. Por fin me has llamado ¡cabrón!", exclamó el invitado nada más sentarse en la mesa con Motos. "¿Podéis quitar esa tele? Es que no me gusta verme", señaló Keuchkerian.

Pero el presentador le contestó que "a mí sí me gusta verme, no lo puedo evitar. Alguna vez me miro", a lo que el actor respondió: "Se nota... Yo no veo el programa, pero los amigos me envían cosas de él".

El viernes pasado se estrenó la quinta y última temporada de @lacasadepapel donde #HovikKeuchkerian es el gran ‘Bogotá’ #HovikEH pic.twitter.com/QXtdBmIjnk — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 8, 2021

Keuchkerian, que acudió al programa de Antena 3 para presentar el volumen 1 de la 5º temporada de La casa de papel en Netflix, no ocultó su antipatía hacia el presentador, eso sí, antes de conocerle.

"Te voy a decir una cosa ahora que estamos cara a cara: Me caías mal, te lo juro. Porque me podías haber llamado hace muchísimo tiempo y no lo has hecho nunca, aunque no soy de ir a programas de televisión", afirmó el actor.

Mirando a Motos le dijo: "Estaba equivocado, te lo digo de verdad". Y añadió: "No tengo tele ni la veo, pero cuando me mandaban cachitos de El hormiguero decía: Este tío hace las entrevistas y solo habla él".

"Hubo un invitado que contó una anécdota y tú contaste otra, pero como más que la del invitado. Pensaba por qué no hacías el programa solo. Pero cuando nos hemos conocido hemos empezado a hablar y he cambiado de opinión".