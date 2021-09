El Govern ve "deslealtad" en la decisión de no ampliar El Prat: "¿Cómo quieren que no seamos independentistas?"

El vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha tachado este miércoles de "deslealtad" la decisión del Gobierno de cancelar la inversión de 1.700 millones de euros para ampliar el aeropuerto de El Prat. "El Gobierno no cumple, una vez más, con Cataluña. ¿Cómo quieren que no seamos independentistas? Si no invierten ni dejan invertir", ha dicho.

En rueda de prensa extraordinaria tras la comparecencia de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, Puigneró ha lamentado la decisión del Gobierno de "romper unilateralmente un acuerdo que representaba una inversión muy grande para Cataluña en una infraestructura fundamental para el progreso de este país".

El vicepresidente ha asegurado que el acuerdo era "muy bueno para el país" porque buscaba convertir el aeropuerto de El Prat en un 'hub' intercontinental, "blindaba" la preservación de la laguna de La Ricarda e iba a suponer una inversión en las estaciones de AVE de Reus y de Girona.

Por estos motivos, ha considerado la decisión del Gobierno una muestra de "deslealtad" hacia Cataluña y ha preguntado al Ejecutivo central "qué ha cambiado" desde que alcanzaron el acuerdo, además de insinuar que "no se han atrevido" a seguir con el proyecto por problemas con sus socios de Gobierno, Podemos. Pese a todo, Puigneró se ha mostrado dispuesto a continuar con las negociaciones para que "este país tenga las mejores infraestructuras".

Critica la postura contraria a la ampliación de sus socios de Govern

El Gobierno ha tomado esta decisión, según la ministra de Transportes, ante "el cambio de criterio del Govern de la Generalitat" y "la falta de confianza" en el ejecutivo catalán que, a su juicio, "no tiene una posición madura". Y es que ERC ha anunciado su intención de participar en la manifestación convocada el próximo 19 de septiembre en contra de la ampliación del aeropuerto, mostrando, así, una postura contraria a la de sus socios de Govern, JxCat.

En este sentido, Puigneró ha criticado "la confusión que generada por parte de algunos sobre este proyecto", de quienes ha lamentado su "frivolidad" y su "populismo" que, a su juicio, "una vez más, hacen tanto daño a Cataluña". "No podemos avanzar hacia un país de progreso si ponemos permanentemente en cuestión infraestructuras tan importantes", ha dicho.

Preguntado por si, con estas palabras, estaba haciendo referencia a sus socios de Govern, el vicepresidente ha respondido que manifiesta su malestar por la confusión generada y que así lo ha trasladado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. "Hay manifestaciones que podrían haber sido ahorradas. Cada uno que saque sus conclusiones", ha remarcado.

Respecto a las consecuencias que la decisión del Gobierno puede tener sobre la sesión de la mesa de negociación prevista para la próxima semana, Puigneró ha subrayado que son "cosas diferentes". "Nosotros entendemos que la mesa de diálogo es para hablar de soberanía y no tiene nada que ver con lo de hoy, que es materia de infraestructuras y se trata en las comisiones bilaterales con el Estado", ha señalado.