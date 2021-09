FAPA Juan González exige a Educación que solucione el problema del transporte escolar o tomará las acciones "oportunas"

Aunque, de momento, no se plantean ninguna movilización, la FAPA ha advertido que, si este problema no se ha solventado de aquí al final de la semana, tomará las medidas "oportunas", incluso en el ámbito judicial.

Así lo ha hecho saber la presidenta de la FAPA Juan González, Marisa Maldonado, quien se ha mostrado muy "preocupada" por la situación del transporte escolar en la Región, y cree que la Consejería está "abandonado" a los niños y niñas de la Comunidad con un problema que "arrastra desde el final del curso pasado".

"Han tenido dos meses para solucionarlo pero la administración no ha conseguido llegar a ningún acuerdo con la empresa", critica Maldonado. Ha recordado que la FAPA tuvo noticias la semana pasada procedentes del sector del transporte y de las propias familias, por lo que se puso en contacto de forma telefónica con la Consejería para reclamar información. "Nos dijeron que nos nos preocupáramos, porque el transporte estaba garantizado para todos los niños", ha señalado Maldonado.

Sin embargo, como las incertidumbres no se aclaraban, la FAPA Juan González remitió un correo electrónico a la Consejería para que reflejara por escrito que la situación estaba garantizada. Sin embargo, la Federación no ha recibido respuesta a ese escrito. "Solo sabemos que las clases han comenzado esta semana y que el transporte no ha estado disponible en todos los centros", ha lamentado.

A su juicio, es la Consejería la que se tiene que poner de acuerdo con las empresas y garantizar el servicio. Así, ha advertido que hay familias a las que se les ha desestructurado el horario laboral y se han tenido que reorganizar para que sus hijos puedan acudir al colegio. Incluso, lamenta que hay "muchos niños y niñas que no están yendo a clase" debido a que la situación familiar impide su transporte.

"Sabemos por todos los medios que la Consejería está buscando un transporte alternativo, pero tenemos dudas sobre si va a tener continuidad y sobre la seguridad que ofrecerá el mismo", según Maldonado, quien cree que la Consejería debe "velar por garantizar este servicio a los niños".

Todo ello, añade, en un comienzo de curso en el que la FAPA también está teniendo constancia de que "falta mucho profesorado en las aulas", a lo que se suma la anunciada ausencia del profesorado de refuerzo Covid.

La secretaria de la Junta Directiva de la FAPA Juan González, por su parte, ha lamentado que el problema está afectando también a alumnos con discapacidad que necesitan un transporte especial. "Ni siquiera este alumnado está teniendo el transporte adecuado, con todas las dificultades que conlleva para las familias", lamenta.

"ESTO NO PUEDE SEGUIR ASÍ"

Una de las madres afectadas es Juana Mari, que vive en Archena y reconoce estar sufriendo "bastante" porque tiene que llevar a sus tres hijos, dos de ellos de tercero de Primaria y otro de Primero de Infantil. "Tengo que dejarlos y llego tarde al trabajo, pido media hora para entrar y otra media hora para salir, pero yo creo que no me lo van a permitir por mucho más tiempo", lamenta.

Esta madre tiene que realizar un trayecto de unos cuatro o cinco kilómetros para llevara a sus hijos al colegio. "Terminamos el curso pasado así y hemos empezado igual; esto se tenía que haber solucionado", ha lamentado Juana Mari, quien critica que solo recibió un correo del propio colegio el día de antes del inicio de las clases. Incluso, ha señalado que en su colegio hay una niña cuya familia no tiene vehículo y está sin asistir a clase.

Otra madre, Marga, lleva a sus dos hijos a colegios diferentes. "Trabajamos tanto el padre como yo y nos resulta muy difícil organizarnos, porque el pequeño está en otro colegio y entran y salen a la misma hora", lamenta.

"Muchas familias están pasando por lo mismo; se nos está haciendo muy difícil", añade Marga, quien reclama soluciones. "Necesitamos que nos digan algo y que se solucione ya, porque los padres y los niños somos ajenos a los problemas entre la Consejería y las empresas de autobuses, pero necesitamos que se solucione lo antes posible".

Otra madre, María Tweresa, critica que en Molina de Segura hay niños que acuden al colegio desde urbanizaciones como Altoreal o Los Valientes situadas a ocho kilómetros de distancia. "La Consejería ha tenido tiempo para solucionarlo, porque es algo básico; es como no tener maestros cuando empieza el cole", añade.

Finalmente, el miembro de la FAPA, Paco Cantero, ha reconocido que no hay calendario de movilizaciones porque le parece inverosímil que esto esté pasando "en una Región" como Murcia. "Suponemos que de aquí el viernes estará solucionado pero, si no es así, la FAPA Juan González no permanecerá inmóvil, no lo dejará pasar y tomaremos aciones oportunas, incluso en el ámbito judicial".