Velázquez alerta de que el olivar de Toledo aún no tiene ayudas por Filomena y teme que pase lo mismo tras las tormentas

En declaraciones a los medios desde una de las zonas más afectadas, Velázquez ha recalcado que desde el paso de Filomena por la provincia los agricultores del olivar todavía no han recibido ninguna de las ayudas prometidas.

"Los agricultores no sólo no tienen ayudas sino que no hay ni una convocatoria de la Junta que les diga cómo recibir esas ayudas", ha lamentado Velázquez, quien ha añadido que ahora, nueve meses después del temporal, "no hay ni un sólo euro".

Esto "pone de manifiesto el abandono del PSOE y del Gobierno a los agricultores", ya que "prometen mucho y no dan nada". A esto hay que sumar los efectos de las últimas tormentas de la pasada semana, que dejaron daños "catastróficos".

Ahora, "sin publicar todavía las ayudas por Filomena", se ha preguntado "cuándo van a publicar las correspondientes a estas tormentas".