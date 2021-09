La ordenanza para salvar el nuevo Madrid Central avanza 'in extremis'

El proyecto estrella del mandato de Almeida está a un solo paso de ver la luz. La nueva ordenanza de movilidad ha sido aprobada este miércoles en una comisión extraordinaria. El próximo y último hito para la aprobación definitiva llegará con el pleno del próximo lunes.

El alcalde ha acelerado los trámites administrativos para salvar el nuevo Madrid Central. Y es que pocas horas antes de la convocatoria de esta tarde, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid habían recibido la sentencia del TSJM que se anula Madrid Central. "De no aprobarse la nueva ordenanza, y en cumplimiento de la citada resolución judicial, las cámaras de Madrid Central se apagarán en los próximos días", advertía el equipo de Gobierno a los grupos municipales. El alcalde por si parte, ha apuntado que "el que vote en contra de aprobar la ordenanza de movilidad sostenible estará votando en contra de aplicar la Ley de Cambio Climático aprobada por el Congreso en el mes de mayo".

Aunque el resultado final diga lo contrario, la presión no ha hecho efecto. Tanto Vox como Más Madrid han mantenido su enmienda a la totalidad -ambas han sido rechazadas- y el PSOE se ha sumado a estos grupos para bloquear las enmiendas propuestas por la formación constituida el día anterior bajo el nombre Recupera Madrid. "Las iniciativas del grupo Mixto no valen, ya que el plazo de presentación de enmiendas se cerró el pasado viernes cuando no estaba constituido dicho grupo. Se trata de una nueva alteración de la legalidad y del funcionamiento del Ayuntamiento de Madrid", ha valorado Más Madrid en consonancia con los otros dos grupos de la oposición.

Los populares ya lo veían venir. Y para evitar futuras consecuencias -la validez del grupo está en procesos judiciales y sus votos podrían revertirse- han introducido las enmiendas de Recupera Madrid como suyas: 17 de las 28 que habían presentado los 'carmenistas'.

Aún quedan 11, razón por la cual los cuatro ediles escindidos de Más Madrid se han abstenido de votar la ordenanza en esta comisión y se han reservado su voto para el pleno. Tal y como explica a 20minutos el concejal José Manuel Calvo, aún quedan iniciativas que negociar con el PP. Por ejemplo, prohibir a las motos aparcar en las calles que existe bandas de aparcamiento y, como alternativa, habilitarles zonas para aparcar en dichas bandas, así como, poner un limite de velocidad de 30 km/h en las calles que tienen dos carriles por sentido.

Además de las 24 enmiendas de Recupera Madrid, se han incluido en el texto de la ordenanza dos de Vox (ha presentado 40), 28 de de PSOE (59 registradas) y 14 de Más Madrid (presenta 54 enmiendas). Sin embargo, todos los grupos defenderán la totalidad de sus enmiendas en el pleno del lunes. Es decir, un total 68 enmiendas aceptadas de las 205 presentadas por los grupos municipales.

Un número insuficiente para Vox, Más Madrid y PSOE, que han votado en contra del texto. Estos 'noes' sumados a los 'síes' de PP y Cs y la abstención de Recupera Madrid ha llevado a un empate que solo el presidente de la sala ha desbloqueado de forma favorable para el alcalde. Si sale este mismo resultado en el pleno el alcalde, con su voto de calidad, sacará adelante Madrid 360.