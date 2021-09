Ciudadanos estudiará con "interés" las enmiendas propuestas por el Partido Socialista al Estatuto de Autonomía

La portavoz regional de la formación liberal, María José Ros, ha manifestado la predisposición del partido para "contribuir a cualquier avance en el documento que mejore la calidad democrática en la Región y la defensa del Mar Menor".

"En Ciudadanos pensamos que es una buena idea reforzar las instituciones y su independencia. Por eso lo vamos a estudiar con detenimiento porque todo lo que mejore el Estatuto de Autonomía será positivo para los murcianos", ha señalado Ros.

"El Partido Popular ya propuso un cambio sobre la inviolabilidad de los parlamentarios en la anterior tramitación, y no puede hablar de ruptura cuando ha pervertido el sistema con su compra de lealtades", según Ros, quien ha precisado que "si la propuesta es positiva para los murcianos, debe ser analizada y votada democráticamente".

Ros lamenta que el consenso y la unanimidad alcanzados en la Cámara hace apenas dos años para modificar en el Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto de Autonomía "saltó por los aires" con la "compra de diputados tránsfugas de la Asamblea y el abandono del pacto antitransfuguismo por PP". Así, cree necesario "garantizar que no se pueda pervertir la democracia nunca más".

"No podemos olvidar que la Asamblea Regional ya no representa lo que votaron los murcianos, es un paripé con varios grupos parlamentarios al servicio del Partido Popular. Pero eso no es la democracia, es un abuso del sistema", ha añadido.

Por otra parte, destaca que la posible modificación sobre el Mar Menor es "a todas luces positiva si tiene un adecuado enfoque". Ha advertido que les tendrán "enfrente" si la propuesta "es para alimentar la confrontación entre administraciones", pero "siempre podrán contar con Ciudadanos" si es para "defender nuestra laguna", ha añadido Ros.

Asimismo, Ros asegura que la formación naranja siempre respaldará las iniciativas que "mejoren las instituciones y que, desde la salida de Ciudadanos del Gobierno regional, éstas han perdido calidad democrática, no existe garantía medioambiental en la acción del ejecutivo regional y se ha abandonado la política social, la educación y el turismo".