La Guàrdia Civil reprèn la cerca de Marta Calvo amb el rastreig en tres nous punts prop de Manuel

Els agents han comptat amb la unitat canina de la Guàrdia Civil per a inspeccionar el paratge natural de Font Amarga en Manuel, l'Ermita de Santa Ana a la Llosa de Ranes i una zona rural als voltants de la localitat de Vilanova de Castelló.

Patrulles de la Guàrdia Civil i agents de l'UCO s'han desplaçat fins al paratge natural de la Font Amarga a les 10.00 hores on han reprès la cerca. Es tracta d'una zona a uns tres quilòmetres i mig de distància de Manuel, lloc on va desaparéixer Marta Calvo al novembre de 2019 després d'haver mantingut un contacte sexual amb Jorge Ignacio P.J., que residia a la localitat.

Durant dos hores els agents han estat inspeccionant una de les àrees d'aquest paratge, pròxima a un antic planter. Després s'han dirigit cap a l'Ermita de Santa Ana, en el terme municipal de la Llosa de Ranes, on han continuat la seua tasca de rastreig durant uns trenta minuts.

Posteriorment, els efectius han abandonat aquest lloc per a dirigir-se a l'última localització que han registrat durant el matí d'aquest dimecres. Una zona rural situada en el camí de Font de Poveda, entre la localitat de Vilanova de Castelló i Manuel.

Aquesta última inspecció s'ha perllongat uns 40 minuts fins que el dispositiu de cerca ha donat per finalitzada aquesta primera jornada de registre que s'ha reprès després que els investigadors hagen constatat que el detingut va ometre en la seua declaració que havia estat en eixa zona de Manuel durant cert espai de temps durant eixe matí, un fet que sí que han pogut comprovar en tindre els resultats de la geolocalització del seu mòbil.

La jove va desaparéixer en Manuel, on residia el seu presumpte assassí, al novembre de 2019, després d'haver mantingut un contacte sexual amb ell. Una vegada detingut, Jorge Ignacio va declarar que la xica va morir de forma accidental en un episodi de relacions sexuals i cocaïna i posteriorment va esquarterar el cos i va distribuir les seues restes per contenidors.

Ara, els investigadors han constatat que va mentir en la seua declaració inicial del lloc on va estar el matí següent a la desaparició de la xica i han pogut comprovar que va passar temps en una zona que serà ara registrada per agents de l'UCO amb ajuda de la Unitat Canina per a tractar de donar amb alguna pista de la jove.

El passat mes d'agost van concloure els treballs de cerca del cos de Marta en l'abocador de Dosaigües, huit mesos després d'haver-se iniciat, després de l'anàlisi de milers de tones de brossa i sense cap troballa rellevant per part de la Guàrdia Civil, que sospita que el cadàver de la desapareguda no està allí, com sosté la família.