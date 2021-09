Sevilla firma con Barcelona, Madrid y Valencia un acuerdo para acelerar el avance hacia neutralidad climática

El acto de firma se ha celebrado en el Senado y se enmarca dentro de la iniciativa 'citiES 2030', impulsada desde la plataforma 'El día después', para promover formas innovadoras de colaboración entre ciudades, entidades públicas y privadas, universidades y centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil que aceleren la transformación necesaria para alcanzar ciudades sostenibles, saludables y resilientes. El acuerdo cuenta además con el respaldo de la Comisión Europea, Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP), Grupo Español de Crecimiento Verde, Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Climate KIC y Red Innpulso.

Durante la jornada, la vicepresidenta ha resaltado la importancia de avanzar a "un ritmo eficaz, justo y rápido" para "responder con urgencia a la emergenciaclimática". "La transformación verde, digital y local nos permitirá responderrápidamente a los desafíos ambientales", ha señalado Ribera.

En este acuerdo, tal como detalla el Ayuntamiento hispalense en un comunicado, las cuatro ciudades se comprometen a poner en marcha "soluciones que promuevan la equidad y produzcan beneficios sociales, económicos y ambientales, así como diseñar una hoja de ruta para lograr la descarbonización y la transición ecológica". El objetivo de la declaración es implementar medidas de colaboración y coordinación en estas capitales con el respaldo del Gobierno de España y sumando en los procesos a todos los agentes implicados como el sector privado, la sociedad civil y todas las administraciones para alcanzar núcleos urbanos climáticamente neutrales en el año 2030.

En su intervención en el Senado, Espadas ha subrayado la necesidad de trabajar de forma conjunta y acelerar los procesos de transformación. "Las ciudades debemos centrar los recursos en las prioridades que van a tener un mayor impacto como es el esfuerzo por el transporte público y la movilidad sostenible; la rehabilitación energética del parque residencial y la renaturalización de las ciudades", explica el alcalde.

"Si seguimos perdiendo el tiempo en porcentajes arriba o abajo, no nos centramos en cumplirlos. No es un problema de proyectos o de calidad técnica, sino de compromisos y de acción. Ya no valen medias tintas ni lavados de imagen, sino una apuesta transformadora que confíe en la Administración local y a la que hay que darle recursos", sentencia, tras poner en valor la labor del Gobierno central.

Para el cumplimiento de estos objetivos de alcanzar una ciudad climáticamente neutral en 2030, destaca que Sevilla cuenta con una planificación de actuaciones para esta década recogida en el Plan Estratégico Sevilla 2030, en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, en el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible y en otros documentos como el Plan Municipal de Vivienda y el nuevo Plan Director de Arbolado. Recuerda que el Pleno del Ayuntamiento fue además el primero de una gran ciudad en aprobar la declaración de emergencia climática.

Añade que esta estrategia "se refleja ahora en actuaciones concretas y ya en marcha" como el Plan Sevilla Respira con la limitación de acceso al vehículo privado no autorizado en el Casco Antiguo y en el conjunto histórico de Triana, la ampliación del Metrocentro primero hasta Santa Justa y después con conexiones hacia Sevilla Este y hacia el Casco Antiguo de la ciudad, la transformación sostenible de la Cartuja como entorno de bajas emisiones a través de iniciativas como el eCitySevilla o Cartuja Qanat, la política de peatonalizaciones y ampliación de itinerarios peatonales con intervenciones sobre Mateos Gago, Cruz Roja o la Ronda Histórica, la continua mejora de la red de carriles bici que en Sevilla roza los 200 kilómetros o el programa de rehabilitación energética y sostenible de bienes patrimoniales y de vivienda.

'CITIES 2030'

'CitiES 2030 es una iniciativa para la aceleración y aplicación en España de la Misión de Ciudades que la Comisión Europea lanzó en 2020, dentro del programa Horizonte Europa, con el objetivo de alcanzar 100 ciudades climáticamente neutrales en 2030 por y para la ciudadanía. Esta misión aspira a convertirse en el principal instrumento de la transformación económica y social que deberán abordar las ciudades europeas para lograr la transición ecológica.

La misión está basada en los siguientes elementos: la innovación sistémica a través de proyectos interconectados; la colaboración entre academia, administración pública, empresas y sociedad civil; la participación ciudadana activa; la promoción de modelos de gobernanza multinivel y la articulación de financiación público-privada.

De esta forma, se trata de un medio para acelerar el cumplimiento del Acuerdo de París y de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, además de convertirse en un catalizador del Pacto Verde Europeo.citiES 2030 está impulsada desde la plataforma El Día Después -de la que forman parte Iberdrola, ISGlobal, Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) y Universidad Politécnica de Madrid-, RocaJunyent y los ayuntamientos de más de 20 ciudades españolas. Se constituye así como el espacio de colaboración multiactor para demostrar cómo la innovación sistémica y el conocimiento abierto pueden liderar la transformación social, económica y medioambiental.