Nace la plataforma +ChopoSí para luchar contra la eliminación de plantaciones en la cuenca del Duero

Esto supondría, a juicio de la plataforma, unas pérdidas económicas cuantificadas en casi 23 millones euros anuales en el tablero fabricado y valor de la madera para propietarios, empresas e industria asociada al chopo en la cuenca del Duero, así como la pérdida de 1.200 empleos en estas zonas, además de los perjuicios ambientales y sociales que conlleva la ausencia de estas masas forestales.

En un comunicado remitido a Europa Press, +ChopoSí subraya que la decisión de la Confederación "no está basada en sólidos informes técnicos sino en una supuesta valoración a futuro de prevención de posibles riadas y otras".

La plataforma espera unir a entidades locales, propietarios forestales, profesionales del sector, organismos públicos y todos aquellos usuarios y asociaciones preocupados por la indefensión que provoca "esta imposición unilateral de la Confederación Hidrográfica del Duero".

La plataforma considera que este es un planteamiento "inexplicable" de la Confederación, que perjudica el desarrollo rural y "va en contra del resto de organismos del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico".

La finalidad de la Plataforma es hacer recapacitar a los estamentos políticos implicados sobre las consecuencias "desastrosas" que para la economía y la sociedad de las zonas rurales supone una decisión "que no se sostiene desde ningún punto de vista", ya que "otras confederaciones presentes en Castilla y León como la del Ebro, no sólo no prohíben sino fomentan estas plantaciones en Dominio Público Hidráulico por sus beneficios ambientales".