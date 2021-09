El PSPV destaca que Puig ha posat la reivindicació per un finançament just en el centre del debat del país

En eixe sentit, ha ressaltat que la reunió entre Puig, i el seu homòleg català, Pere Aragonés, ha sigut "fructífera i beneficiosa per a tots dos territoris" i ha emmarcat aquesta entrevista, com la cimera valencià-balear celebrada al juliol i la pròxima reunió amb el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, en la normalitat democràtica".

Així, ha destacat que des de que Puig lidera aquest Consell "no ha deixat ni un minut de treballar per a posar fi a l'infrafinançament valencià, i aquestes cimeres són una mostra d'açò".

"Els i les valencianes mai vam veure al PPCV anar a la Moncloa a exigir-li a Mariano Rajoy un nou sistema més just, ni tan sols quan ells governaven també en el nostre territori", ha denunciat Mata, que també ha lamentat "l'obstinació del PP per criticar i anar a contra corrent", en el que ha qualificat com "un exercici d'oposició tremendament irresponsable per a la ciutadania".

Així, ha criticat que el PP "mai va moure un dit per a acabar amb un sistema caduc, injust i que castiga als valencians, posant-los en el furgó de la cua del finançament per habitant", sinó que a més ara "es dedica a criticar un Govern central liderat per Pedro Sánchez que, per primera vegada, ha reconegut el problema de l'infrafinançament i ha obert una via de diàleg per a solucionar-lo".

"Els valencianes tenim ara un president en la Generalitat que es preocupa que la veu valenciana s'escolte a Madrid, a Catalunya, a Andalusia, i on faça falta", ha conclòs Manolo Mata.