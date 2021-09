El Consell Valencià LGTBI es reunirà aquest dijous per a analitzar les últimes agressions

El Consell Valencià LGTBI i el Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana es reuniran aquest dijous amb caràcter d'urgència per a analitzar les agressions que està patint aquest col·lectiu en els últims dies, segons han informat fonts de la Generalitat.

La presidenta d'aquests consells, la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, ha convocat amb caràcter extraordinari i urgent a aquests consells per a analitzar els últims atacs que aquests col·lectius han rebut a la Comunitat Valenciana.

L'últim cas que s'ha denunciat ha sigut el d'un jove trans de 21 anys que afirma haver patit una agressió per part d'un home que li va pegar amb patades i cops de puny en la matinada del dilluns al dimarts, en l'Avinguda Blasco Ibáñez de València.

Sobre aquest tema, Oltra ha recordat que des del govern valencià s'ofereixen les oficines Orienta per a qui haja patit agressions LGTBIfòbiques o per a qualsevol tipus de suport.

Oltra ha recalcat que són "intolerables" les agressions que s'estan produint a aquests col·lectius quan "encara tenim presents la palissa que es va donar a Samuel" i ha considerat que el "caldo de cultiu" d'aquests atacs és "l'ultradreta i els discursos d'odi". "Hi ha qui dispara i pega amb les paraules i després hi ha altres individus que s'emparen en eixos discursos i peguen amb les mans i disparen amb les armes", ha assenyalat.

Per això, ha incidit que la LGTBIfòbia "no es pot consentir en una societat democràtica, avançada, que cuida a la diversitat i a les persones i que respecta els drets humans".

En eixe sentit, ha assenyalat que cal condemnar aquests fets perquè "normalment estan provocats per persones que demostren un gran odi, frustració i covardia" i que "no admeten la diversitat i pensen que l'única forma de viure la vida, l'amor i la sexualitat és la pròpia cosmovisió que tenen ells".

"Això és una cosa que hi ha que combatre des de la societat perquè cada vegada que agredeixen una persona per la seua orientació sexual, perquè és dona, perquè és estrangera o té un altre color de pell ens estan agredint a tota la ciutadania", ha constatat. Així, ha recalcat que cada agressió és "un atac a tota la societat, no només a la persona concreta sobre la qual es produeix l'agressió".