La Diputación aprueba rebajar a la mitad el recargo provincial del IAE y lo sitúa en el 5% para 2022

De esta forma, se ha aprobado la modificación de la ordenanza fiscal que regula este recargo para reducir en un 50% este impuesto, al igual que cuando se bajó del 20,5% al 10% actual. Se estima que la nueva ordenanza fiscal entre en vigor el 1 de enero.

La diputada de Hacienda, María Gómez, ha explicado en su intervención que se trata de una propuesta cuyo objetivo era "bajar los impuestos" y "ayudar a la sociedad a recuperarse" de la actual crisis.

El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha explicado que su partido vota en contra puesto que "no suponen ni el 6% de las compañías que operan en la provincia de Alicante, mientras la Diputación ni siquiera es capaz de ejecutar las ayudas a las pymes y el comercio local". "Sólo afecta a las empresas con más recaudación, que deberían arrimar el hombro. Pero les da igual recaudar o no, ya que no ejecutan nada", ha apuntado Fullana.

En la misma línea, la diputada del PSPV Patricia Macía ha señalado que esta propuesta "no beneficia a la pequeña empresa ni al autónomo, sino a las empresas que facturan más de 1 millón de euros, el 5% de las empresas alicantinas". "Además la rebaja va a ser irrisoria para estas empresas: algunas que facturan un millón de euros se van a ahorrar 35 euros año, pero a la Diputación le supone perder 2,5 millones", ha señalado.

Igualmente, ha argumentado que "lo deseable es dedicar esos 2,5 millones de euros que va a dejar de ingresar la Diputación a empresas del sector de la fiesta, que lo están pasando mal o del turismo, con el bono turismo provincial".

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha defendido por su parte que "desde el equipo de gobierno de la institución seguimos demostrando que se pueden bajar los impuestos". "El recargo provincial del IAE es el único impuesto que gestionamos y lo hemos rebajado por segundo año consecutivo porque es cuando más desahogo fiscal necesitan las empresas, que son las que generan empleo", ha señalado el dirigente alicantino, quien ha avanzado que el objetivo es eliminarlo para el ejercicio de 2023.

Asimismo, Mazón ha criticado "el aumento y la presión fiscal" que imponen los gobiernos autonómico y central, y ha insistido en la necesidad de que todas las administraciones sigan el ejemplo de la institución alicantina.

SACAR EL TACÓN FISCAL

"La carga fiscal con la subida de la luz, el aumento de la cuota de los autónomos o el incremento de la gasolina, todo lo que está sucediendo bajo el gobierno del PSOE, nos obliga a todos, en función de nuestras competencias, a bajar los impuestos y a sacar el tacón fiscal del cuello del contribuyente", ha insistido. Por último, ha recordado que el recargo del IAE en la Diputación de Valencia asciende al 29% y en la de Castellón al 31,5.

Paralelamente, la sesión también ha sacado adelante por unanimidad una propuesta conjunta del PSPV y Compromís, que ha sido enmendada por el equipo de gobierno, para ampliar los plazos de justificación de las ayudas de los planes +Cerca y +Deporte con el objetivo de "facilitar la tramitación a los ayuntamientos y evitar que ningún municipio pierda la subvención".

El diputado de Infraestructuras y portavoz del grupo Ciudadanos (Cs), Javier Gutiérrez, ha argumentado la necesidad de ampliar estos plazos "con la premisa de no dejar atrás ninguna población".

Por ello, ha asegurado que, dado que la mayoría de las poblaciones han optado por la inversión frente al gasto en el Plan +Cerca, "esto va a hacer necesario incrementar el periodo para justificar las subvenciones".

La medida recoge la necesidad de abrir un espacio de diálogo con todas las fuerzas políticas para evitar futuros colapsos, al tiempo que el equipo de gobierno se ha comprometido a presentar el borrador de la actualización del Plan Estratégico de Subvenciones en cada una de sus áreas en una Comisión Específica que se creará este mes de septiembre.

Así, Gutiérrez ha señalado que, entre sus objetivos, "está acabar de una vez para siempre con las obras pendientes de otras legislaturas" y ha avanzado que "hemos conseguido limpiar esta herencia, recepcionando 210 actuaciones por importe de casi 30 millones de euros".

El diputado ha informado, además, de que la mayoría de los proyectos del Plan Planifica, 147 de 291, serán redactados y ejecutados por la Diputación y de los restantes, 144 proyectos, "se han remitido 27 desde los ayuntamientos, por lo que insistimos en la importancia de apelar a la corresponsabilidad de todos".

En relación al Plan +Cerca, los técnicos del área llevan 86 proyectos informados de los 322 presentados, mientras que del Plan +Deporte se podrán ejecutar este mismo ejercicio entre el 60 y el 70%.

NIVEL DE EJECUCIÓN MENOR

Respecto a este punto, Mazón ha admitido que el nivel de ejecución en la Diputación va a ser menor este año "y asumimos las críticas, pero ello va a ser así porque estamos ayudando a los ayuntamientos a poder ejecutar". "Este equipo de gobierno no va a dejar a ningún municipio atrás, y si los consistorios necesitan más plazo se lo vamos a dar", ha reiterado.

Por su parte, tanto PSPV como Compromís han destacado la "importancia de impulsar fórmulas para agilizar y simplificar el día a día de los ayuntamientos, evitando la saturación y el colapso a la hora de gestionar las subvenciones de las distintas convocatorias de la Diputación".