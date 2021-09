Puig i Aragonés creen un grup de treball estable per a captar i gestionar fons europeus

Així, ho han anunciat en roda de premsa després de la seua primera reunió oficial, que s'ha celebrat en el Palau de la Generalitat valenciana, per a arribar "a acords en benefici dels ciutadans" donat "el corredor d'interessos compartits" que mantenen, han destacat.

Posteriorment, Aragonés es reuneix amb empresaris i sindicats valencians per a formalitzar aquest grup de treball, del que ahir va haver-hi ja una primera trobada tècnica, "no només des del punt de vista institucional", sinó per a donar també cabuda a les aportacions socials i econòmiques i que suposarà "moltes oportunitats", ha explicat el president valencià.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que les dos comunitats reivindicaran davant el Govern central més capacitat de singularitzar l'ús d'aquests fons europeus en les respectives comunitats per a adaptar-los a les seues necessitats del teixit productiu.

A més, s'establiran mecanismes de col·laboració per a la creació de consorcis empresarials amb la vista posada en les convocatòries dels projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica en àrees com l'automoció, l'espai agroalimentari, el sanitari o l'aerospacial.

Així, es promouran aliances en projectes com els relacionats amb l'hidrogen verd que desenvolupen els clústers de Castelló i Tarragona i línies de treball vinculades a l'economia blava i la protecció d'aiguamolls com a l'Albufera o el Delta de l'Ebre.

De la mateixa manera, Aragonés ha explicat que s'ha acordat demanar al Govern central que estenga els fons COVID a 2022, perquè encara que els casos baixen "els efectes de la pandèmia, sobretot en els sistemes sanitaris, perduraran en el temps i requeriran recursos addicionals".

Entre ells també es troba donar un "impuls definitiu" al corredor mediterrani, una infraestructura "fonamental" per a garantir la prosperitat no només de la Comunitat Valenciana i de Catalunya, sinó del conjunt d'Espanya. "Les relacions dels dos territoris passaran a ser també d'alta velocitat", ha assenyalat.

Puig ha recordat que Catalunya és el principal client comercial de la Comunitat Valenciana i el seu principal proveïdor, i que la Comunitat Valenciana és, per a Catalunya, el seu segon client principal i el quart proveïdor.