CSIF urgeix Sanitat que amplie l'obertura dels punts de vacunació i proporcione més personal

Segons ha indicat la central sindical en un comunicat, aquesta situació es repeteix en tota la Comunitat Valenciana, on demà només obrin 12 punts i amb horari reduït. CSIF sosté que és "totalment insuficient" l'obertura decidida per Conselleria per a aquests punts de vacunació que atenen sense cita prèvia.

El sindicat subratlla que, per a poder garantir les dosis a la ciutadania, els punts de vacunació, sobretot els de les capitals, on es concentra més població, "han de romandre oberts durant tot el dia o fins i tot les 24 hores, i, com a mínim amb eixe ampli horari, fins al 30 de setembre, que és la data assenyalada per la pròpia consellera per al seu tancament".

A més, veu "fonamental donar l'opció com més prompte millor a la vacunació al major nombre de població que encara no ha rebut alguna dosi, de manera que el que quede per a Atenció Primària a partir del 30 de setembre siga el mínim possible per a no seguir sobrecarregant als centres de salut i consultoris".

CSIF lamenta que aquest dijous únicament òbriguen 12 punts de vacunació a la Comunitat Valenciana -sis a la província d'Alacant, dos a la de Castelló i quatre a la de València-, dels quals cap es troba situat en les capitals. A més, eixa obertura en alguns casos, com el de Sueca, es produeix únicament per una hora.

El sindicat afig que el divendres la situació "empitjora, doncs només es produeix l'obertura de dos punts de vacunació, tots dos situats a la província d'Alacant (Santa Pola i Elda), en tota la Comunitat Valenciana".

CSIF reclama que "tots els punts romanguen oberts, amb un horari ampli i amb la màxima informació a l'usuari, en les pròximes setmanes, i que la Conselleria destine els mitjans necessaris de personal perquè es produïsca eixa àmplia obertura i perquè es transmeta la millor informació al sindicat respecte a eixa atenció".

El sindicat critica la "precarietat que pateix la sanitat valenciana, amb un dèficit estructural d'11.000 places que produeix un greu minvament de plantilles i un deteriorament de l'atenció a l'usuari" i reclama "solucions urgents i immediates que reforcen les plantilles".