El programa #igualtatalspobles portarà activitats per a sensibilitzar i formar en igualtat als 15 pobles de la ciutat

L'edil responsable d'Igualtat i Polítiques de Gènere i també de Pobles de València, Lucía Beamud, ha presentat aquest dimecres aquesta iniciativa durant un acte realitzat en l'Alcaldia de Castellar. Es tracta d'una proposta per a fomentar la igualtat i previndre la violència de gènere.

"Volem portar diferents activitats relacionades amb la igualtat a cadascun dels 15 pobles de València. Activitats formatives i artístiques basades en la prevenció perquè la informació i la sensibilització són la millor ferramenta per a preveure aquest tipus de violència", ha exposat Beamud.

Les activitats es realitzaran entre els mesos de setembre a novembre d'aquest any, ha precisat l'administració municipal, que ha dit que cada poble ha triat les dates que millor s'adaptaven al calendari festiu i d'activitats que desenvolupa de manera habitual.

Els pobles més grans (Benimàmet-Beniferri, Castellar-L'Oliveral, La Torre-Faitanar i Massarrojos) impartiran les quatre activitats previstes, mentre que en la resta de pobles es durà a terme un mínim de dos activitats.

Les accions que es desenvoluparan són de dos tipus: formatives i artístiques. Dins de les formatives existeixen dos accions. Una d'elles és 'Coeducant en igualtat', una proposta "en la qual es reflexiona sobre els estereotips que giren al voltant del gènere, i es busca trencar els rols que ens diuen com s'ha de comportar una dona, o un home, però des d'una perspectiva moderna i atractiva per a la joventut", ha detallat l'edil.

Aquesta activitat analitzarà el comportament que d'aquest tema es fa des de les xarxes socials o des de la pornografia, "com a primer punt de trobada de molts joves amb la sexualitat", ha agregat Lucía Beamud.

L'altra activitat formativa es denomina 'El paper dels dones en la societat' i busca donar a conéixer la contribució que les dones han fet a la societat. "Farem unes tasques per a visibilitzar la història de les dones, tant en el món com en cadascun dels pobles", ha afirmat la regidora, que ha considerat que "en ocasions no han obtingut el reconeixement merescut".

JOGUETS

A més, es realitzaran dos activitats que treballaran la igualtat des d'una perspectiva artística. La primera es denomina 'Mila i Mil, un conte de joguets igualitaris'. Es tracta d'un contacontes i reflexiona sobre els joguets des d'una perspectiva de gènere.

Beamud ha exposat que "els joguets no són ni de xiquets ni de xiquetes" i ha afirmat que "cadascun o cadascuna juga al que més li agrada". "El contacontes serà molt lúdic i útil tant per als xiquets com per als més majors", ha afegit.

L'altra activitat es diu 'Qui és qui: dones valencianes que han fet història', i en ella els i les participants hauran d'endevinar a través de preguntes la identitat dels personatges que es troben en les fitxes. En aquest cas estaran ocults els noms de dones valencianes que han jugat, o juguen, un paper important en la societat valenciana.

"SENSIBILITZAR A LES DONES"

La titular d'Igualtat i Pobles de València ha subratllat que el que es pretén amb aquestes iniciatives és "portar diferents activitats a cadascun dels pobles, per a formar i sensibilitzar a les dones per a poder, d'aquesta forma, lluitar i combatre les diferents violències masclistes, prendre consciència i treballar en la prevenció".