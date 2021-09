Un edil de JxCat insulta a una diputada de Cs por su ropa: "Cuando ya no sabes si estás en el Parlament o en cualquier club de La Jonquera"

Roger Pinart, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Port de la Selva (Girona) por JxCat, ha desatado la polémica en las redes sociales al publicar un tuit despectivo sobre la ropa utilizada por la diputada de Ciudadanos en el Parlament Anna Grau.

En el tuit, publicado el pasado lunes, Pinart muestra una fotografía de Grau en el atril del Parlament y arremete contra su indumentaria -una camiseta blanca de tirantes finos con escote en pico, encima de otra negra de forma parecida- por considerarla excesivamente informal: "Cuando ya no sabes si estás en el Parlamento de Cataluña o en cualquier club de La Jonquera", escribe.

Quan ja no saps si estàs al parlament de Catalunya o a qualsevol club de la jonquera pic.twitter.com/GEYqvffN8Z — Roger Pinart 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@pin_art_roger) September 6, 2021

Las reacciones en Twitter se han disparado este miércoles por la mañana, cuando otros diputados han tenido conocimiento de ello y han denunciado el mensaje de Pinart por atacar a la diputada de Cs por su ropa y aludir veladamente a los prostíbulos en el área del municipio fronterizo de La Jonquera.

"Lo peor no es el machismo repugnante del comentario. Lo peor es que mañana este señor seguirá siendo teniente de alcalde de Junts en Port de la Selva", ha lamentado el portavoz de En Comú Podem en el Parlament, David Cid.

La portavoz parlamentaria de los comunes, Susanna Segovia, ha ido más allá y ha instado a la consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, a pronunciarse: "Machismo. Sexismo. Clasismo. Este señor es teniente de alcalde de Junts en Port de la Selva. Por ataques como este incluimos en la ley de violencias machistas la violencia en el ámbito digital y en la política", ha subrayado.

Segovia, además, ha arremetido contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por dar un "Me gusta" a otro tuit que decía que la indumentaria de Grau no era "ni ética ni estética": "Que a la presidenta del Parlament le gusten tuits que critican la manera de vestir de una diputada... muy feminista no es, no".

Grau ha agradecido desde Twitter los mensajes de apoyo recibidos de diputados y diputadas de diversos grupos, así como del equipo de la consellera Tània Verge, contra los "ataques groseros y machistas de la ultraderecha catalana, que siempre tira la primera piedra y esconde la mano", y ha adjuntado un vídeo en el que se ve a Borràs poniendo la palma de su mano en el trasero del diputado de JxCat Francesc de Dalmases al término de una sesión parlamentaria.

También el eurodiputado de Cs Jordi Cañas ha salido al paso del tuit de Pinart: "Lamento tener que dar publicidad involuntaria a esta basura machista (que en el fondo oculta además un supremacismo xenófobo habitual del personaje). Pero por el respeto que merece mi compañera y amiga Anna Grau es necesario que se conozca qué define a JxCat".

El perfil de Twitter de Pinart ya ha generado polémica, a menor escala, en el pasado por comentarios en los que criticaba al departamento de Igualdad y Feminismos como "posiblemente la conselleria más cara y absurda de la historia" o arremetía contra la llegada irregular de inmigrantes magrebíes a Cataluña.

El pasado 23 de agosto, cargó incluso contra JxCat por un comunicado en el que denunciaba que la devolución de menores desde Ceuta vulneraba los derechos de los deportados: "¿Vosotros JxCat también os apuntáis a esta farsa?".

La semana pasada, Pinart retuiteó un mensaje que salía en defensa de un miembro del xenófobo Front Nacional de Catalunya que recriminaba precisamente a Laura Borràs un tuit en el que condenaba unas pintadas amenazantes en la puerta de casa del diputado de Vox por Lleida Antonio López.