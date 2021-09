UP pide a Junta información sobre "dos incidencias de potabilidad" en el agua de la red de Castilblanco

"Entendemos que esta situación pudo suponer un problema de salud pública, pero no consta que las autoridades municipales la notificasen a los usuarios de la red municipal en este municipio, de casi 5.000 habitantes, donde ya se han producido crisis derivadas de la falta de mantenimiento y precariedad de la red de abastecimiento en 2009, 2011 y 2015", ha declarado Sánchez Castillo.

En un comunicado, detalla que se ha presentado una iniciativa a la Consejería de Salud para conocer si estaba al tanto de estas incidencias, si se ha podido comprometer a la potabilidad del agua y a la salud pública y qué acciones ha tomado o ha previsto tomar una vez que ha tenido conocimiento de esta situación para saber "a qué se han debido los parámetros anómalos detectados en el agua de consumo y la responsabilidad de estas incidencias".

El diputado andaluz recuerda que "no es la primera vez" que la red municipal de abastecimiento de agua ha tenido incidencias de este tipo, relacionadas con la concentración de aluminio. Explica que hace once años, en febrero de 2011, las autoridades sanitarias declararon "no apta" para el consumo el agua del embalse de Los Molinos debido a parámetros de alta concentración de aluminio detectados en las analísticas en esta localidad.

"En aquel momento, el entonces alcalde, Segundo Benítez, aseguró que se desconocían los motivos de estos parámetros detectados en el agua almacenada en el embalse que proporciona los recursos hídricos a la red de abastecimiento municipal, pero se declaró en el municipio que el agua procedente de la red de abastecimiento no se podría beber ni utilizarse para la elaboración de la comida, aunque sí en el aseo personal y uso higiénico", agrega.

Además, indica que el exregidor explicó que las infraestructuras de la actual depuradora de agua potable eran "obsoletas, manteniendo un estado de precariedad, lo que manifestaba la necesidad de una nueva Estación Depuradora de Agua Potable (ETAP) para Castilblanco de los Arroyos".

Sánchez añade que en diciembre de 2010 se informó del compromiso adquirido por la ex delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Tovar, para licitar las obras para la construcción de una nueva estación depuradora de agua potable para "dar respuestas a los problemas que afectan a miles de personas como consecuencia del precario estado de la red de abastecimiento, que a día de hoy aún no ha sido construida".

Por todo ello, ha destacado que "los problemas de agua derivados de la falta de mantenimiento y el deterioro en la red municipal son recurrentes en Castilblanco de los Arroyos, y necesitan de una actuación urgente por parte de la Junta". "Hay escasez de recursos pero también anomalías en el líquido que sale de sus grifos que son fácilmente detectables en no pocas ocasiones debido al olor, color o sabor del agua", advierte, tras recordar "el brote de gastroenteritis que en septiembre de 2015 afectó a decenas de vecinos de la localidad debido al consumo de agua en mal estado".

Así mismo, indica que Ecologistas en Acción denunció un posible delito ambiental: "la contaminación del cauce del Arroyo de los Órganos debido a un mal funcionamiento o a la falta de actividad de la ETAP, que estaba provocando vertidos de aguas residuales al medio natural". "Otra incidencia, en este caso relacionada con la depuración de las aguas, que ha marcado la gestión del ciclo integral en este municipio en el los últimos tiempos", manifiesta.

"Son muchos los problemas que la ciudadanía de esta localidad sevillana viene sufriendo por el abastecimiento del agua", señala Sánchez Castillo, que suma a esta situación que el pasado año, coincidiendo con la necesidad de una mayor exigencia higiénica por la crisis sanitaria del coronavirus, "numerosas zonas de Castilblanco de los Arroyos quedaron sin acceso al agua potable durante varios días".

"Y en otras zonas la escasa presión de la red municipal impedía el normal funcionamiento de aparatos domésticos, mientras que en el camino del embalse de Los Molinos se mantienen las arquetas de las nuevas conducciones de agua, que no han llegado a entrar en funcionamiento desde 2007, cuyo deterioro y rotura puede generar situaciones de riesgo de accidentes o caídas junto al viario público", asevera.

Para el diputado, "es urgente que la Junta de Andalucía se tome en serio estas situaciones, y actúe para solventar de manera urgente los recurrentes problemas de la red pública de abastecimiento que padecen miles de personas en esta localidad de la Sierra Morena sevillana".