Scott Disick y Amelia Gray Hamlin han roto su relación

El modelo y actor Scott Disick y su novia, la modelo Amelia Gray Hamlin, han roto su relación, según ha confirmado la prensa local de EE UU.

Disick, de 38 años y Hamlin, de 20, llevaban saliendo juntos desde octubre de 2020, pero el amor se acabó. "Amelia fue quien puso fin a las cosas", declaró una fuente al medio Us Weekly.

Al parecer la gota que calmó el vaso fueron unos mensajes de Disick que filtró Younes Bendjima (exnovio de Kourtney Kardashian) en los que Disick reconocía que le molestaba ver fotos de su ex, Kourtney Kardashian, con su nuevo novio, el músico Travis Barker.

Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja afirmaron que "esta ruptura se avecinaba independientemente de eso".

Quizá era así, pues pocos días antes Amelia Gray Hamlin había escrito en redes sociales un mensaje que ahora puede interpretarse como una declaración de intenciones.

"Nunca te conformes con menos. No con sus trabajos, sus amigos y, especialmente, no con su corazón. Continúa buscando lo que estás buscando y no te minimices por el bien de otras personas. Te mereces lo mejor. Esto es todo", reflexionaba.