Puig i Aragonès aposten per la "reciprocitat" d'Àpunt i Tv3 a les seues apps mentre treballen pel canal tradicional

Així ho han manifestat en la roda de premsa posterior a la seua primera reunió en el Palau de la Generalitat valenciana, on han subratllat també la importància d'augmentar les produccions audiovisuals conjuntes. Tots dos dirigents coincideixen que les llengües cooficials necessiten tindre també la seua presència en aquest àmbit.

Puig considera "factible" incorporar "amb molta immediatesa" a Tv3 en la plataforma digital d'Àpunt i viceversa, mentre es resolga la "dificultat tècnica" que de moment dificulta la seua emissió a través del canal tradicional.

El cap del Consell ha recordat que existeix un acord de les Corts Valencianes per a establir un "espai de reciprocitat" i ha insistit que "si no s'avança" en el canal tradicional "és per raons de caràcter tècnic que dificulten qualitat per a establir connectivitat".

Al seu torn, i "més enllà de trobar un espai de connectivitat en l'àmbit de televisió tradicional", Puig ha subratllat la voluntat "d'avançar en coproduccions". En la seua opinió, és "bàsic enfortir la capacitat de l'espai audiovisual, augmentar la capacitat de produir i generar projectes, perquè llengües amb nivell com la nostra han de tindre també la seua projecció".

Segons Puig, en aquests moments "totes les plataformes tenen un tipus d'hegemonia cultural i si volem estar en el món necessitem tindre eixes finestres el més engreixades possible i amb la major presència possible" i ací hi ha molt espai per a cooperar", ha remarcat.

A més, durant la trobada també s'ha parlat de participar en la Llei de l'Audiovisual d'Espanya, on segons el president valencià, "han de tindre correspondència les llengües cooficials".

En la mateixa línia, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, considera que ha de ser "fàcil tecnològicament" incorporar Àpunt en l'app digital de Tv3 i viceversa, mentre se superen les "dificultats de recepció en els canals habituals". "A Catalunya volem veure Àpunt", ha subratllat.

Aragonès ha coincidit també amb Puig en la necessitat de crear "projectes audiovisuals compartits", ja que els que s'han dut a terme fins ara tenen una "valoració molt positiva", ha destacat.

Per a Aragonès, "les llengües que no tenim tot un Estat darrere necessitem augmentar el volum de producció audiovisual perquè hi ha un potencial extraordinari que treballarem conjuntament", ha assegurat.