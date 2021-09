Madrid asegura que la "imprevisión" de Sánchez con la subida de la luz hace que las familias "pierdan poder adquisitivo"

La Comunidad de Madrid ha señalado este miércoles que la "imprevisión" y "la falta de decisión" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la subida del precio de la luz, que este jueves marcará un nuevo récord, hace que las familias "pierdan poder adquisitivo".

Así se ha pronunciado la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, en rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno, y donde ha exigido al Gobierno central que tome decisiones frente a la subida de la factura de la luz, y ha hecho hincapié en que "a día de hoy" España es "el quinto país europeo con la electricidad más cara", lo que la hace "menos competitiva".

"La subida de la luz lo que ha supuesto es que en agosto se haya elevado la inflación al 3,3%, la cifra más alta desde el año 2012 y eso tiene una consecuencia inmediata y es que reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos. Cuando la ideología radical lo impregna todo pues nos lleva sin ninguna duda a la irracionalidad", ha sostenido.

Al respecto, Martín ha trasladado que desde el Ejecutivo madrileño piden al Gobierno "que se aleje de propuestas extravagantes y que trate a los ciudadanos como personas maduras".

"No se puede decir que es posible un modelo energético cien por cien renovable, porque en este momento no es posible ni técnica ni económicamente. Lo que hay que decir a los españoles es claro y alto que en este momento el modelo cien por cien energético sostenible no es posible y que hay necesariamente que tirar de energías de respaldo", ha apuntado.

Martín ha recordado que el Ejecutivo de Sánchez "tiene encima de la mesa un estudio importante que se hizo en 2018, lo hizo la Comisión de Transición Energética, donde señala de forma clara cuales son las medidas a adoptar para reducir la factura de la luz, entre ellas sacar del recibo las renovables, déficit tarifario y los sobrecostes de los sistemas eléctricos de las islas y de Ceuta y Melilla".

A su vez, la consejera madrileña ha advertido que lo que está sucediendo es que "no hay voluntad política". "Eso sí nos ofrecen como soluciones que pongamos la lavadora por la noche, que habrá que convencer a Rusia para que disminuya el precio del gas o que es una cuestión europea", ha concretado.

Además, considera que "no se pueden demonizar sectores" sino que se tiene que trabajar "con previsión, con adelanto" así como dejar de "aplicar políticas energéticas erróneas. Es inadmisible que las familias paguen la imprevisión y la mala gestión de Sánchez", ha espetado.