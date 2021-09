La Xunta avisa de que las sanciones por vaciado de embalses pueden ascender hasta los 2 millones de euros

Así lo apunta la Consellería de Medio Ambiente un comunicado, después de que se hayan abierto expedientes sancionadores por el vaciado de los embalses de Cenza, As Portas, Salas y Belesar. En el caso de que las infracciones fuesen muy graves, pueden alcanzar los dos millones, apunta.

Mientras, el personal instructor procede a la petición de los informes técnicos correspondiente a efectos de determinar posibles alteraciones del funcionamiento de los ecosistemas.

"Así, las actuaciones irresponsables en dichos embalses, por parte de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y de las empresas concesionarias, podrían provocar que las poblaciones piscícolas que se encuentran en equilibrio en un hábitat de un tamaño pasen a encontrarse confinadas en un espacio mucho más reducido", indica el Gobierno gallego. Y es que estas nuevas condiciones provocan una competencia que da lugar a que solo puedan sobrevivr los individuos más fuertes.

Igualmente, Medio Ambiente expone que la acumulación de peces en espacios reducidos también facilita un mejor acceso para los depredadores. La mortalidad directa de peces es otra posible consecuencia de los cambios en la calidades de agua, puesto que el oxígeno disuelto en agua resulta insuficiente para la biomasa piscícola y se puede llegar a niveles de anoxia.

Otro efecto del desembalse es la formación de pozas en las que los peces quedan aislados de la masa principal de agua, unas áreas que se secan en poco tiempo y en donde la mortalidad de estas especies es probable.

LA CONSELLEIRA CARGA CONTRA LA CHMS

Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha cargado contra la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) porque "no está tomando ningún tipo de determinaciones" ante los desembalses.

Sobre este extremo, señala que "no tiene lógica que transcurran los días y por parte de quien tiene las competencias", en referencia a la CHMS, "no se haga absolutamente nada más que contestar a través de medios de comunicación", pero "no tener ninguna contestación de tipo oficial y no tomar ningún tipo de determinación con las hidroeléctricas".

Sobre la posible sanción de hasta dos millones de euros, la conselleira aclara que: "Es algo no nos gustaría, porque eso quiere decir que la afección es muy grave".

EXPEDIENTES SANCIONADORES EN 2020

Paralelamente, la Consellería de Medio Ambiente indica que incoó en 2020 varios expedientes sancionadores contra la CHMS y las concesionarias, conforme a la ley gallega de pesca.

Según explica, estos expedientes se abrieron por "no realizarse ninguna notificación formal desde el órgano competente en materia de aprovechamientos hidráulicos y sin que se fijaran, por lo tanto, las medidas preventivas oportunas al fin de evitar la pérdida de biodiversidad".