La Gonzalo Anaya insta a revertir l'absentisme escolar i a treballar per "tots els efectes que deixa la pandèmia"

Així ho han indicat els responsables de l'organització en una roda de premsa celebrada aquest dimecres a les portes del CEIP Professor Tierno Galván, en el Port de Sagunt, una escola escollida per "no tindre absentisme escolar i que, al costat dels centres educatius de Sagunt i l'Ajuntament, treballa activament a través d'un reglament i protocol molt efectiu per a actuar quan un escolar no assisteix a classe".

Amb aquest centre "com a exemple" i aprofitant la tornada a la presencialitat total en totes les etapes educatives, el president de la Confederació Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco, ha fet una crida a "lluitar contra l'absentisme escolar com a efecte de la crisi sanitària", segons arreplega el col·lectiu en un comunicat.

Per a aquesta fi, des de l'organització integrada per FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA-València i FAMPA Enric Valor Alacant i les 1.080 associacions de mares i pares d'alumnes federades s'han dirigit a totes les instàncies i principalment als ajuntaments, als centres educatius i als equips socials de tota la Comunitat Valencaiana per a "treballar conjuntament i intensificar la vigilància sobre l'absentisme escolar i complir amb efectivitat totes les competències i responsabilitats en la matèria per a evitar que cap escolar es quede a casa durant la jornada escolar".

En aquest sentit, Pacheco ha mostrat la "preocupació" de la Confederació per "treballar per l'èxit educatiu de tot l'alumnat i pels efectes sobre els escolars que deixa la pandèmia". "Aconseguirem superar la pandèmia quan curem totes les ferides socials, emocionals, culturals i econòmiques que ens ha portat la COVID-19 i que són també causa de l'absentisme escolar", ha assenyalat.

Per la seua banda, el director del CEIP Professor Tierno Galván ha destacat la comunitat educativa de Sagunt per estar "molt conscienciada i ser proactiva" i per la tasca "tan important de l'equip municipal d'Educació de l'Ajuntament en la intervenció davant l'absentisme escolar", una lluita que, com ha destacat la vicepresidenta de l'AMPA CEIP Tierno Galván, Begoña Díaz, "persegueix que "tots i totes les xiquetes i xiquets tinguen les mateixes oportunitats educatives i que cap escolar es quede a casa".

PROPOSTES

En concret, la Confederació Gonzalo Anaya ha exposat una sèrie de propostes per a lluitar contra l'absentisme escolar, entre elles la millora de la coordinació amb una instrucció conjunta per als professionals implicats a pal·liar l'absentisme, amb la necessitat de la coordinació entre equips socials de base, l'orientador/a de centre, l'equip docent i l'equip directiu i la creació d'una única instrucció dirigida als equips docents i directius i als equips socials base dels ajuntaments per a actuar i intervenir davant l'absentisme des de l'aula fins als Serveis Socials Municipals.

D'altra banda, insisteix en la presència d'un educador/a social en els centres educatius, a causa que, remarca, les tasques que han d'aconseguir tutors i tutores per a previndre i fer front a l'absentisme escolar i a altres dificultats socials del seu alumnat "han d'anar acompanyades i coordinades per aquesta figura". "L'experiència de la figura d'educadores socials en els centres que ja tenen altres CCAA és molt positiva en eixe sentit", subratllen.

Així mateix, la Confederació reclama mesures educatives i canvis en les metodologies i del currículum escolar, ja que "no solament és un tema que afecta a Serveis socials", així com Comissions d'Absentisme Escolar en els municipis, que "han de tindre una tasca molt més activa i amb altres competències que les que solen tindre habitualment i ser convocades amb més regularitat".

Finalment, incideix en la periodicitat CEM i l'obligatorietat d'informe d'absentisme escolar i defèn en aquest sentit la importància de fixar quan el Consell Escolar Municipal ha de tractar el tema de l'absentisme escolar (novembre-febrer-juny) i que hauria de ser obligatori donar informació sobre l'Informe Absentisme Escolar en el municipi a les comissions informatives de les sessions plenàries.