Adara vuelve a los medios para cargar contra Hugo Sierra e Ivana Icardi: "Les debe hacer falta el dinero"

Hugo Sierra e Ivana Icardi han sido padres de Giorgia, sin embargo, su entrevista en exclusiva en la que presentaban a la pequeña causó mucho revuelo porque tuvo a Adara como uno de los temas estrella. El uruguayo aseguró que la ganadora de GH VIP 7 no los había felicitado, algo que ella se encargó rápidamente de desmentir con pruebas.

El exsuperviviente explicó el pasado domingo en Viva el verano que un sencillo mensaje de WhatsApp no le parecía una felicitación, y Adara decidió no contestar y mantenerse en silencio hasta este miércoles, en el que se ha publicado su entrevista en la revista Lecturas.

Tras meses ajena a la televisión y los medios de comunicación, centrada en sus negocios y su labor de influencer en las redes sociales, la exazafata se ha despachado a gusto sobre su ex y su actual pareja.

"No es verdad que no felicitase a Hugo e Ivana, les deseé que todo saliera bien y que la niña estuviese sana", volvió a dejar claro. "Me han dado una puñalada. Si no les vale la felicitación que hice, tampoco les puedo hacer una fiesta".

Según ha opinado Adara Molinero, dieron esa declaración en su entrevista para sacar dinero, pero le ha molestado que "mintieran" y hablasen tanto sobre ella en la entrevista: "El dinero les debe hacer mucha falta".

La exconcursante de GH 17 ha considerado que, aunque hace tiempo que rompieron su relación, ellos quieren provocar "para seguir con la guerra", pero ella tiene claro que no continuará alimentando este cruce de acusaciones.

Lo que también tiene claro Adara es que no va a consentir que hablen de su hijo, y llama "desalmada" a Ivana Icardi por ganar dinero hablando de él. Del mismo modo opina de Kiko Matamoros, al cual ataca por las críticas que le lanzó hace meses a través de Sálvame: "Hay temas que no se tocan. Hay que tener empatía y corazón".