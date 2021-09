Primer encontronazo entre Marta López y Alexia Rivas en 'Ya es mediodía': "El que te puso los cuernos fue él, no yo"

Llegó el momento más esperado por los seguidores de Ya es mediodía, Marta López y Alexia Rivas se han vuelto a ver las caras en el Fresh. La semana pasada, el magazine matutino anunció el fichaje de la exreportera como colaboradora, López se tomó la noticia con buen humor y le mandó un mensaje de ánimo a su futura compañera. Ambas han estado enfrentadas durante meses a raíz de que Alfonso Merlos iniciase una relación con la más joven cuando aún tenía un compromiso sentimental con Marta López.

El programa ha montado toda una performance para el encuentro, con las luces bajas tan solo se podía ver la figura de estas dos mujeres guerreras que se han podido mirar a los ojos cuando se han encendido las luces. La tensión ha podido palparse desde el principio y ha sido Alexia quien ha empezado lanzando los cuchillos: "Ella es muy rápida con las amigas, como con Olga, y con los novios". "No tan rápida como tú, pero bueno", ha replicado López.

Sin embargo, ha sido la veterana la primera en enterrar el hacha de guerra y ha comentado que no tiene intención de discutir con su nueva compañera y que no quiere entrar al trapo. "Yo te doy la bienvenida, aquí a este programa que yo llevo varios años. Me alegro mucho de que estés aquí, si lo que pretendes es que entre a una guerra contigo no lo vas a conseguir", ha comentado la colaboradora de Sálvame.

Conflicto Merlos

Alexia ha agradecido la bienvenida de su nueva compañera pero ha añadido que no entiende por qué ahora tiene esa actitud cuando en Supervivientes, reality en el que ambas coincidieron, no hablaba nada bien de ella. "Lo primero que le dices a una persona cuando te pregunta por mí es que me trinqué a tu novio. Creo que si eres compañera deberías referirte a mí con un poquito más de elegancia y no solo cuando estás sentada en una mesa y te enfocan las cámaras", ha replicado Rivas. "La elegancia y el cariño se tienen que ganar", ha añadido López.

La exreportera de Socialité le ha recordado a su compañera que, aunque dice querer dejar el pasado atrás, el otro día volvió a mencionar a su ex, Alfonso Merlos, centro del conflicto entre ellas. Rivas ha vuelto a insistir en la frase de Marta López de "se trincó a mi novio" y le ha reprochado que fue algo "bastante feo". "Feo será hacerlo, no decirlo", ha contestado López. "Hacerlo es bonito. El que te puso los cuernos fue él, te repito, no yo", ha sentenciado la más joven.

Entierran el hacha de guerra

Finalmente, ha sido Miguel Ángel Nicolás quien ha conseguido apaciguar las aguas contando que cuando les comunicó a ambas, por separado, que trabajarían juntas, las dos tuvieron una buena reacción. "Las cosas las tengo que decir, pero no significa por eso que, como compañeras, no nos vayamos a compaginar. No puedo ser hipócrita. Pero creo que Marta es buena compañera y trabajadora", ha comentado Alexia.