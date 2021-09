Giner (Cs) denuncia la falta de professors de primària i anglés en el col·legi municipal Fernando de los Ríos

Giner ha titlat d'"inadmissible" aquesta falta de professors en el Fernando de los Ríos després de visitar aquest dimecres, amb motiu de l'inici de curs escolar, aquest col·legi públic municipal, segons ha indicat la formació en un comunicat.

"Mentre ahir l'alcalde Ribó feia gala de que la ciutat de València arranca el curs amb un augment del 15 per cent del nombre de docents, respecte al curs anterior, hui els pares ens comenten en la porta del col·legi la seua preocupació per la falta de professors", ha lamentat Giner.

"Aquest problema deuria haver estat solucionat abans d'estiu, no estem parlant d'expedients administratius ni de papers, sinó de persones i de xiquets menuts", ha remarcat.

D'altra banda, el portaveu de Cs ha criticat el "bloqueig" existent en els tràmits de la fase 1 Pla Edificant i ha censurat que l'alcalde de València "ha sigut incapaç, fins al moment, de coordinar-se amb el conseller d'Educació, Vicent Marzà, perquè aquest concedisca al consistori la delegació de competències per a rehabilitar i construir diversos col·legis". "La qualitat educativa baixa a València perquè Ribó no està fent ben el seu treball", ha alertat.

Per concloure, el portaveu de Cs ha qualificat de "cridaner" que "mentre Ribó és incapaç de portar avant centres escolars per embossos burocràtics, el Col·legi Les Arts ha sigut construït per Juan Roig en 10 mesos". "Crec que l'alcalde deuria analitzar què està fent malament", ha finalitzat.