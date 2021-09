El Consell aprovarà aquest divendres el decret perquè els ajuntaments afectats per les tempestats puguen demanar ajudes

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha anunciat que el ple del Consell aprovarà aquest divendres el decret perquè els ajuntaments afectats per les tempestats de finals d'agost puguen sol·licitar ajudes per a reparar els danys causats pels aiguats.

Bravo ha fet aquest anunci aquest dimecres a Vinaròs després de visitar les zones afectades i reunir-se amb l'alcalde accidental de la capital del Baix Maestrat, Marc Albella, i l'alcaldessa de la veïna localitat de Càlig, Ernestina Borràs. També ha assistit a la trobada el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel.

Tal com ha explicat Gabriela Bravo, els tres ajuntaments més afectats de la província de Castelló -Vinaròs, Càlig i Benicàssim- han calculat els danys causats per les tempestats en 8,3 milions d'euros.

Per açò, a partir d'aquest divendres, els ajuntaments tindran 30 dies per a presentar la documentació que acredite les despeses extraordinàries que van haver d'assumir tant per a "actuar durant l'emergència" com per a la reparació de béns i infraestructures que resultaren danyades durant el temporal.

D'aquesta forma "l'Agència Valenciana de Seguretat convocarà la Comissió Post-emergència en la qual estan presents tots els departaments per a determinar què funcions i despeses ha d'assumir cadascun d'ells", ha dit la consellera. En aquest sentit, ha recordat que en aquesta comissió estan convocats tots els departaments afectats perquè es tracta de turisme, obres públiques i infraestructures agrícoles que han sigut afectades.

A més, la consellera ha assegurat que s'obrirà una "interlocució immediata" amb la Confederació Hidrogràfica perquè és "fonamental" que "s'engeguen totes les actuacions necessàries sobre els barrancs que són una de les causes principals per les quals aquests temporals tenen unes conseqüències tan dràstiques"

Gabriela Bravo ha recordat que la Generalitat "ha estat al costat dels ajuntaments durant l'emergència" i continuarà "donant-los el màxim suport per a tractar de recuperar la normalitat al més prompte possible".