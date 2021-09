La brutal agresión homófoba que sufrió un joven el pasado fin de semana en Madrid ha desatado una cascada de reacciones en la política autonómica. Algunos grupos, preocupados por la violencia de episodios de este tipo que cada vez son más recurrentes, han movido ficha y han presentado medidas para tratar de solucionar la delicada situación.

Es el caso de los grupos parlamentarios del PSOE y Más Madrid en la Asamblea regional. Los socialistas han registrado una declaración institucional contra de los ataques homófobos para que sea leída en el hemiciclo antes del próximo pleno, que se celebrará el 16 de septiembre.

🏳️‍🌈Hemos presentado una Declaración Institucional en condena de las agresiones y los delitos de odio.



👉🏻La libertad de ser o amar es un valor fundamental que no puede cuestionarse por una minoría violenta.



Animamos a todos los grupos de @asambleamadrid a apoyarla. pic.twitter.com/6r490ci4Oz — Socialistas Asamblea (@gpsAsamblea) September 8, 2021

Por su parte, Más Madrid ha enviado una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los portavoces de todos los grupos salvo Vox para invitarles a una mesa de seguimiento de los delitos de odio. La idea es que esta reunión se celebre este viernes por la mañana en la Asamblea regional.

Tras conocerse la iniciativa liderada por Más Madrid, su portavoz en el parlamento madrileño, Mónica García, ha asegurado que han dado este paso adelante porque consideran que es momento de pasar de la "condena a la acción". Preguntada sobre por qué han dejado a Vox fuera de la mesa, García ha señalado que este partido es "el principal emisor de estos discursos de odio" y considera que se "alimenta de ellos".

La jefa de la oposición ha agregado que han invitado al PP para darles la "oportunidad" de dejar "de dar cobijo" a Vox y avalar "la coartada" que a su juicio ha utilizado este partido contra esta agresión "que está enrraizada al racismo".

De momento, desde el Gobierno regional no se ha confirmado la presencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en esa mesa. Sí que hay al respecto una valoración del consejero de Educación y portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio, que tras el Consejo de Gobierno de este miércoles ha asegurado que le parece "fatal" que Más Madrid haya dejado a Vox fuera de esa mesa.

"No se puede intentar arreglar los problemas excluyendo de una comisión o del órgano que quieran crear a partidos constitucionales que han sido votados por los ciudadanos", ha opinado Ossorio.

Sin mencionarlos, Ossorio ha asegurado que algunos partidos están utilizando las últimas agresiones homófobas que se han conocido "como arma de lucha política", algo que ha afeado porque considera que todas las formaciones rechazan esta violencia y promueven la igualdad. El portavoz sí que ha dado el nombre de dos formaciones, concretamente de Podemos y Más Madrid, para asegurar que promueven "el discurso de odio" y "el enfrentamiento entre españoles".

"Esta es la realidad, por tanto, que no digan esas cosas cuando soy consciente y llevo muchos años escuchando el discurso de odio de Más Madrid y de Podemos. Yo estaba antes en la Asamblea y cuando ellos llegaron ese discurso se acrecentó. Me parece eso penoso y lamentable", ha opinado Ossorio.

Ese discurso de enfrentamiento no lo relaciona el responsable autonómico en ningún caso con Vox. Aunque hay cosas que de esta formación que no le agradan, Ossorio ha sostenido que no ha visto a sus diputados un discurso en la Cámara regional "de odio y de enfrentamiento entre los españoles".